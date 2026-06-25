El grupo Vithas inaugura su nuevo centro médico en el corazón de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas ha inaugurado un nuevo centro médico, Vithas Chamartín, en la avenida Alberto Alcocer de Madrid, junto al Paseo de la Castellana. El centro ofrece 22 especialidades médicas y dispone de equipamiento tecnológico avanzado para diagnóstico y tratamiento. Cuenta con el respaldo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa y una superficie de 600 metros cuadrados con servicios como farmacia, enfermería y análisis clínicos. Vithas Chamartín incorpora tecnología de última generación en áreas como cardiología, neumología, otorrinolaringología, oftalmología, dermatología y medicina estética.

Vithas ha abierto un nuevo centro médico en Madrid, Vithas Chamartín, en la avenida Alberto Alcocer, junto al Paseo de la Castellana.

Su cartera asistencial está conformada por 22 especialidades y un equipamiento tecnológico de vanguardia, explica la compañía en un comunicado.

Además, cuenta con el respaldo del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa para garantizar una atención integral.

Tiene una superficie de 600 metros cuadrados y dispone de las siguientes consultas especializadas: Ginecología, Cardiología, Dermatología, Psicología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Neumología, Aparato Digestivo, Traumatología, Endocrinología, Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General, Cirugía Plástica, Tratamiento del dolor, Urología y Traumatología de columna.

También cuenta con los servicios de Farmacia, Enfermería y Análisis Clínicos, con área de extracciones.

En cuanto al equipamiento diagnóstico, cuenta con distintos sistemas de monitorización cardiológica, como electrocardiogramas, Holter ECG y sistemas de monitorización ambulatoria de presión arterial para el estudio y seguimiento de arritmias, palpitaciones e hipertensión.

En Neumología, cuenta con equipamiento para la medición de óxido nítrico exhalado y control respiratorio orientado al abordaje del asma y otras patologías respiratorias. En Otorrinolaringología, incorpora sistemas de exploración endoscópica para la valoración de fosas nasales, garganta y vía aérea superior, mientras que en Oftalmología dispone de tecnología para el estudio de la retina, graduación visual, biometría ocular y diagnóstico de patologías oftalmológicas.

Vithas Chamartín cuenta con equipamiento específico para Dermatología y Medicina Estética, incluyendo plataformas láser de última generación para tratamientos cutáneos, vasculares y regenerativos, con aplicaciones en ginecología regenerativa y salud íntima femenina.

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales distribuidos en 14 provincias. Cuenta con 14.500 profesionales e integra, además, la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.