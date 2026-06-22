Sanidad ultima la nueva normativa MIR: la jornada máxima dependerá de las CCAA y habrá más protección laboral

La normativa contempla un complemento salarial progresivo por grado de formación, pluses por atención continuada y residencia, y garantiza el 100% de retribución en bajas y permisos familiares.

Se establece un máximo de cuatro guardias mensuales para los MIR, con opción de una quinta solo con informe de salud laboral y consentimiento expreso del residente.

El texto refuerza la protección laboral de los residentes, incluyendo evaluaciones bienales de riesgos psicosociales y protocolos específicos ante incidentes que afecten su salud o seguridad.

La nueva normativa MIR permitirá que la jornada máxima dependa de los convenios colectivos de cada comunidad autónoma, flexibilizando el límite que antes era de 37,5 horas.

La nueva normativa MIR en la que está trabajando Sanidad está prácticamente en el horno. En las próximas semanas, iniciará el periodo de audiencia pública. Según ha podido saber este diario, el departamento ha modificado, de nuevo, el borrador y ya está ultimando el texto.

El departamento ha eliminado la obligación de una jornada ordinaria máxima de 37,5 horas. Ahora, el nuevo texto deja esta medida en manos de los convenios colectivos de cada comunidad autónoma. Es decir, se abre la puerta para que haya más flexibilidad en las jornadas. Todo esto ocurre después de las quejas de varias regiones.

También, esta nueva versión refuerza la protección laboral de los residentes. Como se especifica en el texto al que ha tenido acceso este diario, los tutores de las unidades docentes acreditadas realizarán, con una periodicidad bienal, una evaluación específica de los riesgos psicosociales que puedan afectar a los futuros médicos, de conformidad con lo previsto en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Dicha evaluación deberá llevarse a cabo en coordinación con la comisión de docencia de cada centro.

"Cuando se produzcan incidentes o acontecimientos que hayan podido comprometer la integridad física, la salud o la vida de las personas en formación sanitaria especializada, las entidades titulares de las unidades docentes garantizarán la activación de protocolos específicos de actuación y de atención en salud", precisa el texto.

Guardias

En cuanto a las guardias, no hay muchas novedades con respecto al primer borrador, el Ministerio contempla fijar un tope de cuatro guardias al mes, salvo si hay un informe favorable de salud laboral y estrictamente por formación se pide una quinta.

Para ello, se tendrá que contar con el consentimiento del residente y podrá ser revocado en cualquier momento.

"Su revocación no podrá dar lugar a una consecuencia desfavorable ni afectar a su evaluación, progresión formativa o relación laboral".

Cabe destacar que en el primer documento que manejaba Sanidad se prohibía expresamente que los MIR superasen las 17 horas de trabajo en las guardias. En cambio, en este se relaja la medida y se deja a elección del residente que debe reflejar su "consentimiento de carácter libre, expreso y voluntario".

Así, si se supera el número de guardias, deberán respetarse, "como límites esenciales e indisponibles, la jornada máxima definida, los períodos mínimos de descanso y el resto de condiciones y requisitos establecidos en este real decreto y en la normativa laboral que resulte de aplicación", especifica.

Con todo, el borrador fija una jornada de 45 horas semanales de promedio en cómputo trimestral, salvo que mediante acuerdo, pacto o convenio colectivo se establezca otro cómputo. Se pretende garantizar descansos diarios de 12 horas y semanales de 24.

"Este límite incluirá igualmente los posibles excesos de jornada que se produzcan por cualquier causa, sin que en ningún caso la suma de todos estos tiempos pueda superar dicho máximo", incluye el borrador.

Con el objetivo de evitar el exceso de jornada, los centros sanitarios deberán contar con sistemas de control horario efectivo. Los residentes tendrán el derecho de acceso al registro de su jornada.

Retribuciones

En cuanto a salarios, se establece un complemento de grado de formación desde el primer al quinto curso con porcentajes del 10/20/30/40/50%.

También, se fija un complemento de atención continuada para guardias y la garantía del 100% de las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal (IT), nacimiento/cuidado de menor, embarazo y lactancia, así como la remuneración normal o media en vacaciones.

Los residentes recibirán un complemento de atención continuada con finalidad formativa, "destinado a retribuir su participación en actividades asistenciales fuera de la jornada ordinaria, integradas en su itinerario formativo y orientadas a la adquisición progresiva de competencias profesionales", asegura el nuevo real decreto.

Por otro lado, se percibirá un plus de residencia en aquellos territorios en los que esté establecido.