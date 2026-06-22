España mantiene el ritmo de financiación de medicamentos en 2026: ha autorizado 27 en la primera mitad del año

Hasta mayo, la Agencia Europea del Medicamento ha propuesto la autorización de 36 nuevos medicamentos y 59 nuevas indicaciones, rechazando la comercialización de tres terapias.

El tiempo medio de espera para financiar medicamentos huérfanos ha bajado a 22 meses, un mes menos que en 2025.

En lo que va de año, se han financiado cinco medicamentos huérfanos, aunque esta cifra es menor que la del mismo periodo de 2025.

España ha aprobado la financiación de 27 nuevos medicamentos en la primera mitad de 2026, manteniendo el ritmo del año anterior.

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha aprobado la financiación de 27 nuevos medicamentos en la primera mitad del año. España mantiene así el ritmo del pasado año.

Y es que, en los primeros seis meses de 2025, el órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, autorizó también la financiación de 27 terapias.

En la última reunión de la CIPM, celebrada el pasado 17 de junio, la comisión ha propuesto la financiación de siete nuevos medicamentos. De estos, uno está indicado para el tratamiento de una enfermedad rara.

En cuanto a los medicamentos huérfanos, la comisión ha financiado un total de cinco en los que va de año. Esta cifra es menor a la registrada en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, no es un dato alarmante.

"En 2025 tuvimos un gran número de medicamentos financiados y la tendencia de los últimos años en este sentido ha sido creciente", ha detallado recientemente Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (Aelmhu).

El Informe de Acceso a los Medicamentos Huérfanos del primer cuatrimestre de 2026 de la patronal, con datos actualizados a 30 de abril, revela que el tiempo medio de espera para la financiación de este tipo de terapias se sitúa en 22 meses. Una cifra ligeramente inferior a la de 2025 (23 meses).

Sin embargo, en lo que llevamos de año ha aumentado el número total de tratamientos no financiados, pasando de 31 a finales del año a 35 en el primer cuatrimestre de 2026.

De estos, 24 cuentan con una resolución expresa de no financiación y 11 están en estudio o aún no han realizado la petición para ser financiados.

Actualmente, en España hay 106 medicamentos huérfanos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el 53% están financiados con restricciones (con limitaciones en las indicaciones autorizadas o con alguna indicación no financiada).

Datos europeos

Hasta mayo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha propuesto la autorización de comercialización de 36 nuevos medicamentos.

Además, ha acordado 59 nuevas indicaciones de terapias ya autorizadas. De hecho, en la reunión de mayo (la última celebrada) recomendó la autorización de comercialización de Wegovy en su formulación oral.

Sin embargo, no todo son aprobaciones. Hasta mayo, el órgano regulador europeo ha rechazado la autorización de comercialización de tres terapias.

La próxima reunión del Comité de Medicamentos de Uso Humano (encargado de la toma de decisiones sobre la autorización de medicamentos) será el próximo lunes 22 de junio.