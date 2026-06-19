La industria farmacéutica se enfrenta a pérdidas de casi 436.000 millones de euros por el fin de patentes

Lilly y AbbVie también han intensificado compras de empresas y activos para reforzar su cartera ante el impacto del fin de patentes.

MSD lidera en inversiones para contrarrestar pérdidas, con adquisiciones valoradas en casi 27.000 millones de euros desde 2024.

AbbVie, AstraZeneca y MSD son las compañías más expuestas a estas pérdidas, tras el fin de exclusividad de medicamentos como Humira, Farxiga y Keytruda.

La industria farmacéutica afronta pérdidas de hasta 436.000 millones de euros para 2032 por la expiración de patentes clave.

El fin de las patentes de los medicamentos enfrenta a la industria farmacéutica a pérdidas millonarias en lo que a ventas se refiere. Para 2032, se estima que estas pérdidas alcanzarán los 500.000 millones de dólares (casi 436.000 millones de euros al cambio actual).

Según el pronóstico de Evaluate, serán AbbVie, AstraZeneca y MSD (conocida como Merck en Estados Unidos) las compañías más expuestas.

En el caso de AbbVie, tras perder la patente de su medicamento estrella Humira, la empresa enfrenta la expiración de otros productos clave como Imbruvica, buscando estabilizar su cartera mediante la expansión en nuevos mercados terapéuticos.

Los reemplazos clave para la cartera de AbbVie son Skyrizi y Rinvoq. El primero de estos fármacos, indicado para el tratamiento de la psoriasis, tiene exclusividad hasta 2033 en los principales mercados.

Por su parte, Rinvoq extenderá su patente hasta 2037, después de que la farmacéutica llegase a acuerdos con fabricantes de genéricos que esperaban lanzar versiones genéricas al mercado estadounidense en 2033, año en que originalmente se preveía que expirara la patente.

AstraZeneca es otro de los laboratorios que, según Evaluate, experimenta una gran exposición a pérdidas de exclusividad. Y es que, en los próximos años finalizará el periodo de exclusividad de Farxiga, su medicamento para el corazón y la diabetes.

Por último, MSD enfrenta el mayor riesgo comercial con su fármaco oncológico superventas, Keytruda (pembrolizumab), cuyas patentes clave en EEUU expiran en 2028. Para mitigar esta pérdida, la compañía está invirtiendo fuertemente en nuevas formulaciones y adquisiciones.

Precisamente MSD es la farmacéutica que más capital ha invertido en adquisiciones desde 2024, con el objetivo de paliar las pérdidas a las que se enfrenta por la caducidad de las patentes.

De acuerdo con los datos que recoge la consultora Evaluate, la compañía ha cerrado un total de seis operaciones por valor de 30.900 millones de dólares (casi 27.000 millones de euros).

Entre estas compras se encuentra la de Verona Pharma, por 8.553 millones de euros. Se trata de una compañía biofarmacéutica enfocada en enfermedades respiratorias. Con esta adquisición, llevada a cabo en 2025, el laboratorio estadounidense incorporará Ohtuvayre (ensifentrina).

Antes, en mayo de 2024, MSD anunció la adquisición EyeBio por hasta 3.000 millones de dólares. De esta forma, el laboratorio volvía al mercado de la oftalmología diez años después de haber vendido esta unidad de negocio a la japonesa Santen.

Lilly es otra de las farmacéuticas que más ha invertido en la compra de activos. En concreto, ha desembolsado 27.200 millones de dólares (23.700 millones de euros) desde que comenzase 2024. Ha cerrado un total de nueve operaciones.

Entre estas fusiones está la de Verve Therapeutics, por la que Lilly ha pagado hasta 1.300 millones de dólares (1.134 millones de euros). La compañía está especializada en medicamentos genéticos para enfermedades cardiovasculares.

La tercera farmacéutica que Evaluate destaca en el ámbito de las fusiones y adquisiciones es AbbVie. La compañía ha invertido 22.300 millones de dólares (19.450 millones de euros) en cuatro operaciones desde 2024.

Infografía de Evaluate de las tres farmacéuticas que más han invertido en adquisiciones.

Una de las compras más importantes ha sido la de ImmunoGen, cuya operación culminó en febrero de 2024, por cerca de 10.000 millones de dólares (8.722 millones de euros). A ella se suma la de Cerevel Therapeutics, en agosto de ese mismo año, por 8.700 millones de dólares (cerca de 7.600 millones de euros).

Ya en 2025, se hizo con Capstan Therapeutics, por hasta 2.100 millones de dólares (1.831 millones de euros) , para reforzar su porfolio en inmunología.