La industria farmacéutica ha invertido casi 900 millones de euros en digitalización entre 2023 y 2024

La apuesta por la digitalización posiciona al sector farmacéutico como motor clave de innovación y crecimiento económico en España, generando un impacto hasta 20 veces mayor que otras inversiones.

La digitalización abarca desde ensayos clínicos y procesos de investigación hasta la automatización productiva y la analítica avanzada con inteligencia artificial.

El crecimiento medio anual de la inversión en digitalización del sector supera el 10% desde el año 2000.

La industria farmacéutica ha invertido 891 millones de euros en digitalización entre 2023 y 2024, con una previsión de 483 millones más en 2025.

Entre 2023 y 2024, la industria farmacéutica ha invertido 891 millones de euros en digitalización. En 2025, la estimación es que esta partida haya alcanzado los 483 millones de euros.

Así se extrae del informe "Impacto económico de la digitalización en el sector farmacéutico en España", elaborado por ARGIA Green, Tech & Economics para Farmaindustria.

De acuerdo con los datos, la trayectoria de crecimiento medio de la inversión en digitalización es superior al 10% anual desde el año 2000.

El informe ha identificado, además, los ámbitos donde se concentra el esfuerzo digital del sector farmacéutico español, desde la digitalización de ensayos y procesos de investigación hasta la analítica avanzada e inteligencia artificial, plataformas de salud digital y evidencia del mundo real, y la digitalización de cadena de suministro y automatización productiva.

Además, el documento destaca que la inversión de las compañías farmacéuticas en digitalización contribuye al crecimiento de la economía hasta 20 veces más que cualquier otra inversión del sector y, a su vez, es el doble de productiva que la de otros sectores de la economía española.

Palanca de crecimiento

El estudio pone de manifiesto cómo con estas cifras la industria farmacéutica en España se ha convertido en una palanca de productividad, crecimiento y competitividad para la economía española.

Así, las actividades de fabricación e I+D del sector en España generan 21.939 millones de euros de valor añadido bruto, equivalentes al 1,6% del valor añadido bruto (VAB) nacional, y 67.356 millones de euros de producción total, lo que representa un 2,4% del total de la economía.

"Estas cifras reflejan no solo su aportación directa, sino también sus efectos indirectos e inducidos a través de proveedores, servicios avanzados y consumo asociado a las rentas generadas. La fabricación farmacéutica combina una elevada productividad y una alta intensidad tecnológica, mientras que la I+D aporta 4.206 millones de euros de valor añadido", explica el informe.

Además, destaca que la apuesta por la digitalización desempeña actualmente un papel fundamental en la estrategia de la industria farmacéutica en España, posicionándola como un motor clave para la innovación, la competitividad y el crecimiento económico.

"La digitalización permite acelerar procesos de innovación, favorecer la colaboración entre empresas, hospitales y universidades, y consolidar a España como uno de los principales hubs europeos en la producción y desarrollo de medicamentos", continúa el análisis.

De hecho, varias de las mayores compañías farmacéuticas del mundo han elegido nuestro país para establecer sus hubs globales de innovación digital. Aunque el número exacto fluctúa debido a la continua llegada de inversiones, al menos una decena de estos hubs operan ya en nuestro país, principalmente en Barcelona y Madrid.