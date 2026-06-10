La proporción de mujeres diagnosticadas de un subtipo agresivo de cáncer de pulmón crece un 9% en seis años

La mediana de supervivencia es de 10,8 meses en mujeres y de 8,3 meses en hombres, pero el pronóstico global del cáncer de pulmón de células pequeñas sigue siendo limitado.

El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, con el 67,4% de las mujeres diagnosticadas siendo fumadoras activas frente al 55,5% de los hombres.

La edad media de diagnóstico es menor en mujeres (64,5 años) que en hombres (67,9 años), según el estudio 'Clarisse'.

La proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de pulmón de células pequeñas en España ha aumentado del 28,5% en 2019 al 37,1% en 2024.

La proporción de mujeres frente a hombres diagnosticadas en España de cáncer de pulmón de células pequeñas, un subtipo agresivo del tumor, ha pasado de ser el 28,5% del total en 2019 al 37,1% en 2024.

Además, la edad media del diagnóstico es inferior en ellas que en ellos: 64,5 años frente a 67,9 años, según los datos del estudio 'Clarisse', realizado con datos de 4.428 pacientes de 17 comunidades diagnosticadas en ese plazo.

"Los resultados reflejan un cambio en el perfil de los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas", explica Pilar Garrido, jefa de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal e investigadora principal del estudio.

"También ponen de manifiesto el valor de los estudios de vida real en nuestro entorno para comprender mejor la enfermedad y avanzar hacia una atención más precisa y adaptada a las necesidades de cada paciente".

El cáncer de pulmón de células pequeñas representa aproximadamente el 15% del total de tumores de pulmón diagnosticados y se caracteriza por su rápido crecimiento y elevada capacidad de diseminación: cerca del 70% de pacientes es diagnosticado en estadios avanzados.

El estudio 'Clarisse' ha sido promovido por la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres, Icapem, y desarrollado en colaboración con PharmaMar.

Ha contado con la participación de 29 servicios de Oncología de hospitales públicos españoles y sus resultados se han presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, celebrado a principios de este mes.

A pesar de los avances terapéuticos, el pronóstico de la enfermedad continúa siendo muy limitado, revela el trabajo.

La mediana de supervivencia (el tiempo que divide en dos mitades perfectas a los pacientes) fue de 9,1 meses, pero en las mujeres fue de 10,8 meses, frente a los 8,3 meses en los hombres.

Además, las mujeres tuvieron un perfil de efectos adversos asociados al tratamiento diferente del de los hombres, con una mayor hospitalización relacionada con las toxicidades.

El tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo para este tumor. El 67,4% de las mujeres incluidas en el análisis eran fumadoras activas en el momento del diagnóstico, frente al 55,5% de los hombres.

Los resultados refuerzan la hipótesis de que el aumento del tabaquismo femenino en las generaciones previas está teniendo un impacto directo en la incidencia actual del cáncer de pulmón de célula pequeña.

Dolores Isla, presidenta de Icapem, ha señalado que el estudio "demuestra que existen diferencias clínicas, biológicas y sociales que deben ser consideradas para avanzar hacia una oncología más personalizada y equitativa".

Por su parte, Beatriz Rivas de Otero, Global Senior Manager Medical Affairs de PharmaMar, apunta que, a pesar de los avances en el tratamiento de los últimos años, "el cáncer de pulmón de célula pequeña sigue teniendo un pronóstico limitado, por lo que disponer de datos en vida real como los de 'Clarisse' es fundamental para identificar áreas de mejora y seguir avanzando en el abordaje de esta enfermedad".