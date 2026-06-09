Cónclave autonómico para buscar una solución a la crisis de los médicos

El consejero vasco critica al Ministerio de Sanidad por aprobar el Estatuto Marco sin consenso previo y convoca a las comunidades autónomas después de tomar la decisión.

La reunión busca responder a los paros médicos, que continúan desde hace más de un año y tienen nuevas convocatorias previstas para junio.

Castilla-La Mancha no asistirá al cónclave y su consejero prefiere debatir el Estatuto Marco y las huelgas médicas en el Consejo Interterritorial con el Ministerio presente.

Los consejeros de Sanidad autonómicos celebran una reunión para buscar soluciones a la crisis de los médicos y consensuar una postura común.

Los consejeros de Sanidad celebrarán esta tarde un cónclave autonómico para intentar buscar una solución a la crisis de los médicos. En la cita -previa al Consejo Interterritorial que se celebrará este próximo miércoles- se espera que "todos" los representantes de la cartera de salud regionales acudan a la cita, según ha anunciado el consejero vasco, Alberto Martínez, en una rueda de prensa.

No obstante, según ha podido confirmar este diario, Castilla-La Mancha no estará entre los presentes.

Su consejero, Jesús Fernández Sanz, esperará a debatir el nuevo Estatuto Marco y las huelgas médicas en el Interterritorial con el Ministerio de Sanidad presente.

La reunión de esta tarde se ha convocado "con la intención de buscar soluciones a un conflicto que está acarreando importantes perjuicios a los ciudadanos" debido a los paros médicos que llevan sucediendo desde hace más de un año. De hecho, los facultativos ya tienen programada su próxima convocatoria de paros que será en la próxima semana del 15 al 19 de junio.

Tal y como señalan fuentes conocederas del asunto, en el encuentro se pretende consensuar una postura común y redactar un documento conjunto para entregárselo a la ministra este miércoles. "Hay que buscar una salida, ante esta difícil situación. Esto no va de colores políticos", declaran.

PNV

Durante su intervención, el consejero vasco de salud, ha criticado nuevamente al Ministerio de Sanidad, al que ha acusado de haber actuado "tarde y de forma inadecuada" en la aprobación del Estatuto Marco.

Martínez ha denunciado que la norma haya sido aprobada primero por el Consejo de Ministros y que, sólo después de haber dado ese paso, se haya convocado a las comunidades autónomas.

"Esta forma de actuar, además de constituir una falta de respeto institucional, sitúa el debate en un terreno que jurídicamente no se sostiene", ha argumentado.

Por otro lado, ha indicado que el orden del día del encuentro de este próximo miércoles afecta a materias que "corresponden, según la legislación vigente, al ámbito de la negociación colectiva", por lo que los responsables autonómicos de Sanidad "no seríamos competentes para aprobar esos puntos".

Al margen de la declaración conjunta que, eventualmente, pueda aprobarse en este encuentro, ha explicado que la decisión sobre asistir o no al Consejo Interterritorial de este próximo miércoles será una decisión "individual" de cada gobierno autonómico.

Ha afirmado que ya tiene tomada una decisión, aunque antes de confirmarla y darla a conocer quiere esperar al encuentro de esta tarde porque, en función de cómo se desarrolle, podría "matizarla".