Ozempic abre debates en la salud de la mujer: del estigma de la menopausia al auge de la cirugía estética

El aumento del uso de Ozempic ha generado más consultas de cirugía estética, principalmente abdominoplastias y liftings, sobre todo en mujeres de 45 a 60 años.

El estigma social y la presión estética llevan a muchas mujeres a ocultar el uso de estos fármacos, a pesar de los beneficios percibidos.

Expertos advierten que el uso de Ozempic puede causar pérdida de masa muscular y ósea, aumentando el riesgo para la salud cardiometabólica y ósea en mujeres.

Ozempic, inicialmente para diabetes tipo 2, se ha popularizado como tratamiento para la obesidad, especialmente entre mujeres menopáusicas.

Es el fármaco más estudiado del último lustro. Continuamente aparecen informes sobre el efecto de Ozempic, un medicamento que ha revolucionado el tratamiento de la obesidad. En el camino, se ha convertido en un reflejo de nuestras obsesiones y nuestros miedos como sociedad.

Pero si el reflejo es sobre la sociedad, el foco apunta directamente a las mujeres, en quienes la presión por la estética es máxima y se redobla cuando el cuerpo atraviesa su madurez.

"Aunque no hay datos concretos de su uso, la mayoría de consumidoras son mujeres que atraviesan o han superado la menopausia", explica Mireia Roca, cofundadora y coCEO de DOMMA, compañía dedicada al bienestar de la mujer.

"Con el cambio hormonal que se produce en la transición menopáusica, uno de los principales síntomas es el cambio de la masa magra en el cuerpo de la mujer y la ralentización del metabolismo".

La mujer pierde masa muscular y aumenta la grasa, que se concentra en zonas como el abdomen, "un cambio físico que le hará buscar soluciones, y una de ellas es buscar Ozempic: cada vez es más fácil conseguirlo si están en situación de ligero sobrepeso", precisa Roca.

Ozempic es el más famoso de los análogos de GLP-1, una familia de medicamentos que comenzó siendo un tratamiento para la diabetes tipo 2 pero que ha ganado popularidad al favorecer pérdidas de peso notables.

Esta popularidad ha favorecido también un mal uso, y en el caso de las mujeres menopáusicas entraña un riesgo.

"Ozempic rebaja peso pero a base de reducir masa muscular. Entonces, estamos afectando a la salud cardiometabólica de la mujer, pero también a su densidad ósea, pues la masa muscular protege los huesos y las articulaciones. Si la perdemos, tendrá unas importantes consecuencias en nuestra salud", explica la especialista.

Existe otro peligro: el efecto rebote. "Si sigues siendo sedentaria y comiendo procesados, los kilos perdidos volverán en cuanto dejes la medicación". Y es que el 50% de las personas que la toma lo abandona durante el primer año.

Por eso, recalca, su uso tiene que estar muy controlado por un especialista médico, en combinación con el ejercicio de fuerza, "algo innegociable a esta edad".

El endocrinólogo Cristóbal Morales coincide con esta perspectiva. "Un mal uso de un fármaco con alta potencia puede tener consecuencias, si no se hace ejercicio, con la pérdida de masa muscular y masa ósea".

Morales, vocal de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, apunta que las exigencias de la sociedad son cada vez mayores, y las mujeres que atraviesan la menopausia se encuentran en el ojo del huracán.

Afortunadamente, "hoy se sabe que la terapia hormonal sustitutiva, bien usada, junto a los GLP-1 aporta muchos beneficios".

El endocrinólogo recuerda que las personas que toman Ozempic y estos fármacos "vienen con una gran mochila de culpa, llevan toda la vida luchando, remando contra la corriente 'biológica' de su cuerpo, y tienen que luchar contra el estigma".

Ese estigma se ve reflejado en un estudio recién publicado en la revista médica JAMA que analiza las experiencias de las personas que los toman mediante entrevistas en profundidad a 30 personas (dos tercios de ellas, mujeres).

El trabajo concluye que hay un fuerte estigma asociado a tomar estos fármacos y la mayoría de las personas intenta ocultarlo, pero también aprecian el valor de la experiencia compartida.

"Casi todos los pacientes ocultan que están tomando GLP-1 porque tienen miedo a ser juzgados por la sociedad. Y esto no pasa con la hipertensión, las dislipemias ni otras patologías. No se entiende que [la obesidad] es una enfermedad y, como tal, estas personas necesitan ayuda médica".

Facilitar el cambio

Una de las sorpresas del estudio es que las personas que toman estos fármacos se alejan del mito del consumidor despreocupado. Son muy conscientes de que la reducción de peso no se consigue por sí sola con Ozempic, sino que este es más bien un facilitador del cambio en los hábitos de vida.

Además, ven esencial tener información y apoyo clínico suficiente para acompañarles en este camino, entre otras cosas, porque hay una amplia variedad de efectos adversos que, sin embargo, están dispuestos a pasar por ellos para lograr su objetivo.

En opinión de Morales, se trata de un trabajo "muy interesante, muy bonito, porque pone el foco en la voz del paciente, recoge su experiencia y esto es clave para usar el fármaco".

Otra encuesta recientemente publicada abre un debate más en torno a Ozempic. Pero los que contestan no son pacientes sino cirujanos plásticos.

La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica ha dado a conocer los resultados de una encuesta realizada a 150 profesionales. De ellos, nueve de cada diez han detectado un aumento de las consultas para realizar cirugías tras adelgazar por el uso del fármaco.

Y la mitad de ellos creen que este fenómeno se ha intensificado durante el último año, con un aumento de hasta el 25% de pacientes en consulta.

No supone una sorpresa que la mayoría de estos pacientes sean mujeres: nada menos que el 83%, con una edad comprendida entre los 45 y los 60 años.

El mayor número de consultas tienen que ver con el cuerpo, especialmente la flacidez abdominal y de los muslos, el exceso de piel en los brazos y la pérdida de volumen en los glúteos, aunque también hay consultas por flacidez cutánea y pérdida de volumen facial.

La abdominoplastia es la principal intervención (90% de los encuestados la mencionaron), seguida del lifting de brazos (46%), el de muslos (35%) y el lifting corporal completo (29%).

En la cara, la intervención más frecuente es el lifting facial (60%), los rellenos con ácido hialurónico (44%), la blefaroplastia (43%) y los bioestimuladores de colágeno (30%).