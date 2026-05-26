El IAI avala las auditorías internas de Vithas

Se trata de la entidad de referencia a escala internacional para estas cuestiones.

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas ha superado la Evaluación Externa de Calidad de la Función de Auditoría Interna realizada por el Instituto de Auditores Internos (IAI) de España. La certificación refuerza la reputación, credibilidad, independencia y profesionalidad del modelo de gobierno corporativo de Vithas. El proceso fue voluntario y supuso un análisis exhaustivo e independiente de la auditoría interna, en el que participaron diversos departamentos. La acreditación destaca la calidad, solidez y alineación de la auditoría interna de Vithas con estándares internacionales, fortaleciendo su papel en el gobierno corporativo y la gestión de riesgos.

Vithas ha superado la Evaluación Externa de Calidad de la Función de Auditoría Interna del grupo por el Instituto de Auditores Internos (IAI) de España.

Se trata de una entidad de referencia. Según indica Vithas en un comunicado, esta certificación refuerza "la reputación, credibilidad, independencia y profesionalidad del modelo de gobierno" del grupo hospitalario.

"Disponer de una Evaluación Externa de Calidad de la Función de Auditoría Interna posiciona a Vithas como una compañía comprometida no solo con la excelencia asistencial sino también con la calidad y fiabilidad de su modelo de gobierno corporativo", afirma.

En el marco de la entrada en vigor de las normas globales de auditoría interna, la compañía se ha sometido de manera voluntaria a este proceso de certificación, puesto que legalmente no está obligada a contar en su estructura con un departamento de auditoría interna. "Un proceso que ha supuesto un análisis exhaustivo e independiente de la Función de Auditoría Interna de Vithas, en el que han participado diferentes departamentos de la compañía", añade.

Pedro Rico, CEO de Vithas, pone en valor este hecho diferencial recordando que “nuestra decisión de constituir voluntariamente una dirección propia de Auditoría Interna partió de la convicción de que, cada vez más, la sostenibilidad a largo plazo de una empresa de origen familiar como Vithas exige alcanzar los mayores estándares de transparencia, buen gobierno y credibilidad ante nuestros grupos de interés y la sociedad en general. Esta certificación es el mayor aval que podíamos recibir a que fue la decisión correcta”.

“La obtención de esta certificación acredita la calidad, solidez y alineación de nuestra Función de Auditoría Interna con estándares internacionales, reforzando su credibilidad y su papel clave en el gobierno corporativo, la mejora continua de nuestros procesos, la gestión de riesgos y cumplimiento”, explica Pedro Fominaya, director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance de Vithas.