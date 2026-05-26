La CNMC afirma la sanidad pública ahorraría 1.800M al año y habría más empleo con sus medidas para el sector farmacéutico
En cambio, las farmacias alertan de que lo que exige el órgano ya ha sido rechazado y pondría en riesgo el acceso a medicamentos.
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Las claves
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La CNMC estima que sus recomendaciones para el sector farmacéutico podrían ahorrar 1.800 millones de euros al año y crear 45.000 empleos en 10 años.
Competencia propone aumentar el uso de medicamentos genéricos hasta el 70% y liberalizar la propiedad y ejercicio de las farmacias.
El Consejo General de Farmacéuticos rechaza las medidas, alegando que ponen en riesgo la equidad y el acceso a los medicamentos.
Los farmacéuticos defienden el actual modelo regulado y recuerdan que la red de farmacias es parte esencial del Sistema Nacional de Salud.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cifrado en 1.800 millones de euros al año el ahorro que generaría el seguimiento de sus recomendaciones en el ámbito de los medicamentos y las farmacias, medidas que también supondrían la creación de 45.000 nuevos empleos en una década.
"Impulsar el uso de medicamentos genéricos hasta niveles similares a los de otros países europeos", que llegan al 70%, posibilitaría el mencionado ahorro económico, ha indicado Competencia tras publicar una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de fármacos en España, tanto a nivel minorista como mayorista.
En el mismo, ha expresado que este sector "está sujeto a una intensa regulación, por su importancia estratégica y por la necesidad de garantizar la protección de la salud".
En el apartado mayorista, la CNMC ha mostrado su apuesta por "reforzar la evaluación farmacológica y económica de los medicamentos innovadores (con patente), impulsar la competencia en los medicamentos no sometidos a patente -favoreciendo una mayor penetración de medicamentos genéricos y biosimilares- y que la retribución de los mayoristas y minoristas dependiera en mayor medida de la calidad del servicio prestado". Muchas de sus propuestas ya están incluidas en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios.
Por otro lado, Competencia ha insistido en su reclamación de "flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio". Es decir, romper el modelo actual, liberalizarlo y eliminar la colegiación obligatoria para que los farmacéuticos ejerzan.
En cambio, el Consejo General de Farmacéuticos rechaza estas medidas. El órgano avisa de que "ponen en riesgo la equidad y el acceso a los medicamentos ya no cuentan con apoyo social ni político".
Los farmacéuticos recuerdan estas propuestas ya fueron rechazadas en 2015 por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Y que "el medicamento no puede abordarse desde una visión exclusivamente mercantil ni someterse a una liberalización sin límites que ignora la realidad sanitaria, social y territorial de nuestro país".
En este sentido, el órgano colegial de los farmacéuticos recuerda que, por ley, la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario y el medicamento un bien esencial para la salud de los pacientes, y que la red de farmacias es parte del Sistema Nacional de Salud y constituye un recurso sanitario esencial integrado en la atención a los ciudadanos.
"La planificación farmacéutica no constituye una barrera arbitraria a la competencia, sino una garantía de equidad territorial y cohesión sanitaria --argumentan--. Su finalidad es asegurar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso al medicamento y a la atención farmacéutica en condiciones de igualdad".