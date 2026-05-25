España lidera el crecimiento de la sífilis en la UE, lacra para la que hay pocas terapias y escasa investigación

El tratamiento con DoxyPEP reduce el riesgo de contagio en grupos de alto riesgo, aunque existen preocupaciones sobre la posible resistencia bacteriana.

Las comunidades más afectadas son Cataluña, Baleares y Madrid, y la principal medida preventiva eficaz es la DoxyPEP, aún no financiada públicamente en España.

La infección afecta principalmente a hombres de entre 25 y 34 años, aunque también crecen los casos en mujeres heterosexuales en edad reproductiva.

España lidera el aumento de casos de sífilis en la Unión Europea, con 11.930 contagios registrados en 2024, la cifra más alta desde 1995.

La sífilis, infección que se transmite al mantener relaciones sexuales (ITS), ha pasado de estar controlada a convertirse en una prioridad crítica de la salud pública española. Así, los casos de enfermedades de transmisión sexual han batido récord histórico en toda Europa.

Pero, por si fuera poco, nuestro país lidera el crecimiento de esta ITS en la Unión Europea en términos absolutos. Una lacra para la que todavía hay pocas terapias y una escasa investigación. En ciertas situaciones es difícil de diagnosticar porque puede presentar diversos síntomas debido a la fase en la que se encuentre la infección.

En los últimos años, los contagios de sífilis se han duplicado. En 2024 (datos más recientes), España registró 11.930 casos, es decir, 24,5 por cada 100.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad. Esto supone la cifra más alta registrada desde el inicio de la serie histórica en 1995. Entre 2021 y 2024 se produce la mayor tasa de crecimiento con un aumento del 20% anual. Así, es el segundo país con mayor número de casos en relación con su población, sólo le supera Malta con 60,3.

Así lo señaló Alba Català, dermatóloga y experta en venereología, durante su intervención en el 53º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) el pasado viernes.

Esta infección afecta principalmente a los hombres de entre 25 y 34 años. De hecho, concentran el 73% de los casos. No obstante,

También informó de importantes incrementos de sífilis entre mujeres heterosexuales en edad reproductiva. Aunque también se notificaron grandes incrementos de sífilis entre mujeres heterosexuales en edad reproductiva.

Por territorios, Cataluña, Baleares y Madrid son las comunidades con mayor número de contagios.

En la actualidad, se suele tratar con penicilina. Y sólo hay una medida eficaz existente para controlar y prevenirla: la DoxyPEP. Se trata de un antibiótico que se toma 72 horas antes de mantener relaciones sexuales. La doxiciclina es el principio activo que se utiliza para hacer este medicamento que se comercializa en España bajo marcas comerciales como Rexilen, Doxiclat o simplemente como un genérico.

Sin embargo, en nuestro país este fármaco no se ofrece a través del sistema de financiación pública. Se suele utilizar más para tratar neumonías, acné o infecciones bacterianas, aunque en el entorno privado sí que algunos especialistas la recetan para grupos de riesgo.

Eficacia

Los estudios indican, según Català, que este medicamento consigue reducir un 77% la incidencia de la sífilis en hombres que tienen sexo con otros hombres y en mujeres transgénero. En el caso de las mujeres cisgénero no hay los suficientes estudios que avalen su eficacia.

Por otro lado, se registran también investigaciones de San Francisco (California), donde se observa una caída significativa del 51% de los casos de sífilis precoz (abarca el primer año de la infección) en estos grupos de riesgo.

"También, en otros estudios de Washington, se ha visto que no sólo que se disminuían el 53% de los casos de sífilis precoz en hombres cis, sino que también se reducía el número total en la población, a pesar de que estos grupos no estaban siendo tratados. También hubo una reducción en el número de casos en embarazadas y de sífilis congénita (la madre se lo transmite al hijo). Con lo cual, impulsar una medida preventiva en un grupo de alto riesgo acaba beneficiando a toda la población", argumentó la dermatóloga.

La dermatóloga explicó que las guías clínicas internacionales están mucho más actualizadas conforme a la evolución de los casos.

"Lo que vemos es que en las de Estados Unidos, británicas y australianas, sí que hay recomendaciones fuertes o consensos condicionados. Especialmente, sobre todo, en relación a prevenir la sífilis. En cambio, las guías españolas contemplan una precaución epidemiológica, y todavía se considera que no hay evidencia suficiente para recomendar la DoxyPEP", indicó.

Pese a la eficacia de este tratamiento, Català alertó de la preocupación por la resistencia antimicrobiana como ocurre con la gonorrea donde se ha detectado un riesgo muy alto.

"La gonorrea tiene una capacidad excepcional para desarrollar y heredar genes de resistencia a las tetraciclinas (antibiótico que frena la multiplicación de las bacterias). La tasa de incidencia de resistencia a las tetraciclinas, que siempre había permanecido más o menos estable a lo largo de los años, alrededor del 27%, se observa que cuando se implementa la DoxyPEP sube hasta el 70%", precisó.

No obstante, pese a que en sífilis y clamidia el riesgo de resistencia es muy bajo, aún se siguen haciendo estudios para evaluarlo.

Así, a pesar de que dicho antibiótico reduce el riesgo de contagio no ofrece una protección al 100%. La especialista explicó que en algunas ocasiones el tratamiento puede enmascarar la presentación de los síntomas de la sífilis y, por ende, inducir a diagnósticos erróneos y retrasar el tratamiento.

"Sin embargo, tiene más ventajas que inconvenientes y deberíamos recomendarlo a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que han tenido al menos una infección bacteriana en el último año. Eso sí, debe ser una decisión compartida, explicando pros y contras, explicando que no tiene que ser para toda la vida, puede ser una cuestión temporal y sí, evidentemente, debería asociarse a un monitoreo de los síntomas de resistencia antibiótica y rastreo de ITS incidentes en nuestros pacientes", terminó.

Sífilis tardía

Los síntomas de la sífilis incluyen llagas alrededor de los genitales y la boca, sarpullidos en las manos o por el resto del cuerpo, caída del cabello y síntomas similares a los de la gripe. No obstante, todo depende de cuando se manifieste la enfermedad. A veces esto puede ocurrir a los dos o tres años después de contraer la infección. Es lo que se conoce como sífilis tardía.

El dermatólogo Daniel Hernández, que se encuentra actualmente en su cuarto año de residencia, alertó del aumento de casos de este tipo de sífilis durante su intervención en el Congreso.

"El 30% de los casos se diagnosticaron entre los 10 y 19 años, el 37% entre los 20 y los 39 años y dos tercios del total eran mujeres en edad fértil", indicó.