Los médicos intensificarán sus huelgas y movilizaciones a partir de octubre si Sanidad no mueve ficha

Algunas comunidades han logrado mejoras salariales para médicos, pero en Madrid los sindicatos consideran insuficiente la subida propuesta del 10%.

Varios especialistas y hospitales han dejado de realizar jornadas extraordinarias (peonadas), afectando a la actividad quirúrgica y generando un efecto en cadena.

Las propuestas del Ministerio han sido rechazadas tras revisión legal, ya que los sindicatos consideran que contienen "trampas ocultas".

Los médicos planean intensificar las huelgas y movilizaciones desde octubre si el Ministerio de Sanidad no reactiva las negociaciones.

La cuarta semana de huelga médica indefinida ha llegado a su fin. A pocos días para que comience el mes de junio -en el que tienen programado otra semana de paros-, los facultativos confían en que el Ministerio de Sanidad mueva ficha y convoque una reunión lo antes posible para desbloquear el conflicto. Pero, si esto no llega a suceder, ya están planeando intensificar sus huelgas y movilizaciones a partir del mes de octubre.

En los últimos meses, ambas partes han mantenido varias reuniones donde ha habido intercambio de posturas y, también, de diversas propuestas. Sin embargo, cuando parecía que habían llegado a un acuerdo, todo se torció.

Mónica García aseguró en el Consejo Interterritorial previo a Semana Santa que los médicos desconvocarían los paros tras haber cerrado un pacto. Pero esto, nunca llegó a suceder.

Los facultativos afirman que es cierto que han estado de acuerdo en muchos puntos con el Ministerio. Sin embargo, cuando les mostraban las propuestas a sus servicios jurídicos estos les aseguraban que escondían "trampas ocultas".

Por eso, el colectivo "no aceptará nada que no haya pasado por revisión legal", es decir, por el filtro de sus abogados. Así lo señala Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), a este diario.

Además, el líder sindical desmiente las palabras de la ministra que insinuó que una parte de los sindicatos quería mantener el bloqueo de la negociación.

"No sé a qué sindicatos se refiere porque yo lo desconozco. Del comité de huelga todos los que se han adherido estamos dispuestos a sentarnos a negociar y de verdad tenemos voluntad y deseo de alcanzar un acuerdo", argumenta.

Así, señala que hay ofertas relacionadas con el ámbito laboral que tienen matices muy técnicos y deben analizarse al detalle.

"Si me dicen en una oferta que voy a tener una negociación propia y luego al valorarla nuestros abogados nos dicen que sí, pero que esa mesa tiene que contar con el beneplácito de la mesa general (UGT, CCOO, CSIF). ¿Tú crees en serio que estos sindicatos van a permitir que esa negociación salga adelante? Pues no, pues entonces no te queda otro remedio que rechazarla", explica el líder sindical.

Pedrera insiste en que los negociadores no son abogados, ni expertos en legislación laboral. "Nos puedan parecer aceptables esas ofertas luego tiene que pasar ese filtro de los servicios jurídicos, claro".

Por otro lado, advierte de que si no se llega a un acuerdo con el Ministerio, las movilizaciones se aplazarán al mes de octubre.

"En los meses de verano la plantilla se merma un tercio, si además nosotros nos pusiéramos en huelga, se produciría un caos total en la sanidad y el efecto que tendría en los pacientes sería demoledor. Nuestra intención no es que el paciente sufra esas consecuencias y echar más leña al fuego", indica.

Ya hay bastante con los 3 millones de actos médicos que se han suspendido estos cuatro meses, que además se van a acumular en verano. Y en estas fechas las listas de espera aumentan".

Jornadas extraordinarias

Ante la falta de avances, muchos especialistas están dando un paso más en la reivindicación y muchos han optado por dejar de hacer pactos de gestión, es decir, las conocidas como peonadas. Se trata de las jornadas extraordinarias y voluntarias que hacen los médicos fuera de su horario habitual, generalmente durante las tardes o los fines de semana.

Los últimos en manifestarse han sido los anestesistas que trabajan en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, quienes han anunciado que dejarán de hacer peonadas a partir del 1 de junio. Pero, no han sido los únicos.

En estos meses, según Pedrera, han sido diversos centros hospitalarios los que se han sumado. "Ha sido el caso de especialistas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

"Si son los anestesistas los que dejan de hacer su actividad, evidentemente tendrán que dejar de hacer actividad quirúrgica el resto de cirujanos porque no van a operar sin anestesia. Por lo tanto, esto tiene un efecto en cadena porque afecta a otras especialidades. Y el 12 de Octubre, claramente no es un caso aislado está pasando en multitud de hospitales", asevera.

Ante esta situación, la Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano representante del colectivo ha salido en su defensa. La institución reprocha al Ministerio "su falta de gestión provocando un daño irreparable en la asistencia sanitaria nacional".

Así, reclaman recuperar "de forma inmediata una actitud de respeto institucional, diálogo real y negociación efectiva con los representantes legítimos de los médicos, reconociendo la singularidad de la profesión mediante un marco normativo específico".

CCAA

A nivel autonómico, los médicos están teniendo reuniones con sus respectivos gobiernos regionales, ya que estos tienen gran parte de las competencias transferidas como es el caso de las retribuciones o la organización de las jornadas laborales.

En el caso de Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra y Galicia los médicos han conseguido mejoras salariales para los MIR, en Atención Primaria o la recuperación de la carrera profesional.

Otras como Madrid han tenido varios encuentros con su Consejería pero no han tenido el efecto deseado.

El pasado viernes, el departamento que dirige Fátima Matute le remitió al colectivo su última propuesta donde se contemplan mejoras retributivas tanto en las jornadas ordinarias como complementarias para facultativos y residentes con una subida salarial de aproximadamente del 10%. Con estas medidas, se pretenden equiparar a la media nacional.

No obstante, dicha oferta no terminó de convencer a los sindicatos autonómicos. La organización sindical mayoritaria, Amyts, denuncia que este incremento les "parece absolutamente insuficiente y no cumple las expectativas de los profesionales madrileños".

"El hecho de que se fije como objetivo llegar a la media nacional en estos conceptos nos parece muy equivocado. Madrid debería tener como objetivo liderar y ser los primeros en estos conceptos retributivos, no sólo porque es la primera economía del país, sino porque el coste de vida está muy por encima de la media nacional", señaló la organización en un comunicado el pasado viernes.