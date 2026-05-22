Jordi Sánchez (Bayer): "Cada euro que dedicamos a aranceles es un euro menos que invertimos en investigación"

El CEO Jordi Sánchez advierte que los aranceles y la situación geopolítica pueden impactar negativamente la inversión en investigación farmacéutica.

Bayer ha invertido más de 700 millones de euros en España desde 2019, destacando proyectos de I+D en semillas resistentes y terapias avanzadas.

La compañía apuesta por la innovación con nuevos lanzamientos en oncología, insuficiencia renal y oftalmología para compensar la pérdida de blockbusters como Xarelto.

Las ventas de Bayer en España cayeron un 4% en 2025 debido principalmente al desplome del área agrícola tras la pérdida del producto Movento.

Bayer sufrió en 2025 un bajón de sus ingresos en España. Una reducción que se debe al desplome de las ventas de su área de agro. Con todo, la multinacional alemana es optimista respecto a los próximos años y confía su estrategia para afrontar la pérdida de algunos de sus productos superventas, también en el área sanitaria.

Jordi Sánchez, CEO de Bayer en España y Portugal, explica, en la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, los próximos pasos que va a dar la multinacional alemana en nuestro país. Y alerta del impacto que la geopolítica y sus cambios pueden tener en la inversión que hace el sector farmacéutico en investigación. Especialmente, los aranceles de Donald Trump.

Las ventas de Bayer cayeron un 4% en 2025, en plena expansión del mercado farmacéutico español. ¿A qué se debe esta reducción de los ingresos?

Bueno, la división farmacéutica crece un 2% respecto al año anterior y la de autocuidado un 13%. Mientras la división de agricultura es la que decrece un 20%. Es ese decrecimiento el que genera esa situación conjunta del Grupo Bayer de un -4%.

¿Qué ha pasado exactamente en la división de agricultura? Pues que se ha perdido el registro de uno de los productos más importantes: Movento, un insecticida. En abril de 2024, la compañía no presentó el dosier de renovación por cambios en los criterios regulatorios. Tuvimos un periodo de gracia hasta octubre de 2025, pero desde entonces no se comercializa. Si elimináramos este efecto puntual, la división Crop estaría creciendo en torno al 5%.

¿Cuáles son las previsiones para este año?

Trabajamos siempre con el objetivo de que la innovación llegue a los consumidores. En agricultura, se trata de generar alternativas fitosanitarias (herbicidas, semillas, soluciones digitales) para que los cultivos sean más productivos. En autocuidado, vamos a lanzar tres productos nuevos este año. Y en la división farmacéutica, lanzaremos nuevas indicaciones para cáncer de próstata e insuficiencia renal crónica asociada a diabetes tipo 2.

También nos afianzamos con un producto oftalmológico, Eylea. Lo lanzamos hace año y medio y es para enfermedades de la retina. Permite que los pacientes que tienen que recibir esas inyecciones intravítreas lo hagan con menor frecuencia. Esto tiene mucho impacto en su calidad de vida.

Los lanzamientos que acaba de comentar... ¿Permiten compensar la pérdida de importantes blockbusters como Xarelto?

Xarelto ha sido uno de los productos más importantes de la compañía. Yo fui responsable global del producto en el área de trombosis antes de regresar a España. Ha llegado el momento de la pérdida de patente y eso tiene un impacto.

Pero la compañía ha trabajado para llegar a este punto con productos en los que tenemos grandes previsiones y ya están dando sus primeros frutos, como Nubeqa (cáncer de próstata) o Kerendia. En noviembre del año pasado lanzamos un producto para la amiloidosis cardíaca por transtiretina. Vamos a ver todos los frutos de este lanzamiento en 2026.

Tenemos datos muy recientes de un producto para la prevención secundaria del ictus con una reducción del riesgo del 26% de sufrir un segundo ictus. Esperamos la aprobación el año que viene por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

"Es verdad que Xarelto ha llegado al final de su ciclo de vida, pero Bayer tiene mucha innovación próxima a salir"

Así, es verdad que Xarelto ha llegado al final de su ciclo de vida. Pero Bayer tiene mucha innovación próxima a salir, que permitirá seguir creciendo y aportando a los pacientes.

Hablemos de Monsanto. Bayer hizo una apuesta muy fuerte, pero el acumulado de demandas judiciales, sobre todo en Estados Unidos, y la pérdida de patentes... no sé si esto está haciendo que uno se replantee la operación. ¿Se ha convertido Monsanto en un lastre para Bayer?

Durante estos años hemos visto esa generación de demandas en relación al glifosato en Estados Unidos. La compañía siempre ha confirmado que el glifosato es seguro, como refrendan las agencias responsables allí y en Europa. Tenemos una estrategia para contener esta situación: un acuerdo colectivo donde la compañía reserva 7.250 millones de dólares para demandas actuales y potenciales, con pagos decrecientes a lo largo de 21 años para gestionar el impacto. Por otra parte, estamos a la espera de una valoración de la Corte Suprema en julio sobre la discrepancia entre leyes estatales y federales respecto a la información del producto.

¿Y cuáles son los planes para España? El sector primario tiene un peso fundamental. Me consta que estuvieron vinculados al PERTE Agro. ¿En qué situación queda Bayer respecto a esto y cuáles son los planes de inversión?

España es un país único para Bayer. En 2025 invertimos en torno a 25 millones de euros en la división de agricultura porque disponemos de centros de I+D en Almería (invernaderos), Murcia (aire libre) y Sevilla (Brenes). De hecho, el desarrollo de una semilla de maíz resistente al cambio climático se ha hecho en uno de nuestros centros de I+D aquí.

"España es un país único para Bayer"

A esto sumamos 90 millones de euros adicionales en la división farmacéutica y cinco millones en autocuidado. En nuestra planta de Alcalá de Henares desarrollamos cápsulas de gelatina blanda que se exportan a Estados Unidos. Y en País Vasco (San Sebastián) tenemos plantas de terapias avanzadas donde investigamos vectores virales para terapias génicas contra enfermedades raras o párkinson.

Estas cantidades son de 2025. ¿Qué prevemos para 2026 y 2027? ¿Van a mantener niveles de inversión tan elevados?

La inversión acumulada desde 2019 supera los 700 millones de euros en España. Concretar cifras futuras es un diálogo constante interno, pero nuestra apuesta es firme. Además, en sostenibilidad, hemos reducido un 40% nuestras emisiones totales en los últimos siete años. En nuestra planta de La Felguera, donde se produce el 100% del principio activo de la aspirina para todo el mundo, hemos llegado a un acuerdo con Iberdrola para que todo el vapor sea vapor verde, alcanzando cero emisiones en la segunda mitad de este año.

Bayer ha pasado por reestructuraciones de plantilla con ERE y hay, ahora mismo, un plan estratégico de ahorro global. ¿Hay previsión de despidos colectivos en la filial española?

El modelo operativo implementado por nuestro CEO, Bill Anderson (Dynamic Shared Ownership), busca ir más allá de la reducción de costes, aunque esta se haya anunciado a nivel global. En España ya ha habido reorganizaciones, pero ahora mismo no tenemos nada especialmente en plan. Si me preguntas directamente por despidos colectivos ahora mismo, esto no está sobre la mesa.

La situación geopolítica, tanto en el caso de los aranceles de Estados Unidos como en el de la guerra en Irán, está condicionando, y mucho, a la industria farmacéutica. ¿Está repercutiendo ya en un aumento de costes en España?

De momento no, pero la situación nos preocupa. En la industria farmacéutica los precios están muy regulados y no podemos repercutir los incrementos de energía o transporte en el paciente final. En el caso del agro, depende. También seguimos de cerca el tema arancelario con Estados Unidos, aunque Bayer no ha recibido ninguna carta específica por parte de la Casa Blanca. Nuestra posición es clara: cada euro invertido en aranceles es un euro menos que invertimos en investigación.