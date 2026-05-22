HM Hospitales se alía con el Princess Máxima Center y el Hubrecht Institute para investigar con organoides

Las claves

Las claves Generado con IA HM Hospitales firma un acuerdo con el Princess Máxima Center y el Hubrecht Institute para impulsar la investigación con organoides y medicina personalizada. La colaboración se centrará en desarrollar modelos avanzados de organoides 2D y 3D aplicados a oncología, medicina regenerativa y cribado farmacológico. El acuerdo incluye programas de intercambio científico y formación para profesionales, reforzando la transferencia de conocimiento y capacidades en tecnologías biomédicas avanzadas. Esta alianza internacional consolida a HM Hospitales como referente en investigación biomédica y medicina traslacional, integrando asistencia, docencia e innovación.

La Fundación de Investigación HM Hospitales ha firmado un acuerdo estratégico con el Princess Máxima Center for Pediatric Oncology y el Hubrecht Institute de Utrecht (Países Bajos) para impulsar la investigación traslacional, la tecnología de organoides y la medicina personalizada.

De esta forma, la compañía española da un nuevo paso en su estrategia internacional, estableciendo colaboraciones de investigación, formación e innovación clínica junto a algunos de los principales líderes mundiales de la biomedicina.

El Princess Máxima Center, hospital de referencia en investigación y oncología pediátrica de Países Bajos y uno de los más importantes de Europa, desempeñará un papel especialmente relevante dentro de esta colaboración, aportando su experiencia tanto en investigación como en el abordaje de tumores pediátricos complejos, así como en el desarrollo de modelos avanzados de medicina de precisión.

En la firma del acuerdo, celebrada en la ciudad de Utrecht, han estado presentes Jeroen den Hertog, director gerente del Hubrecht Institute; Laurens van der Flier, director de Operaciones de Investigación del Princess Máxima Center for Pediatric Oncology; Juan Abarca Cidón, presidente del Grupo HM Hospitales; y Elena Abarca Cidón, vicepresidenta del Grupo HM Hospitales.

La alianza establece un marco de colaboración científica e institucional orientado a integrar investigación básica, traslacional y clínica mediante el desarrollo de modelos avanzados de organoides, una tecnología pionera desarrollada por Hans Clevers, líder de grupo de investigación en el Hubrecht Institute y el Princess Máxima Center, que ha revolucionado el estudio de las enfermedades humanas y la medicina personalizada.

"La medicina del futuro dependerá cada vez más de la capacidad de integrar investigación básica, innovación tecnológica y práctica clínica dentro de un mismo ecosistema. Este acuerdo nos permite colaborar con algunos de los centros científicos más avanzados de Europa para acelerar el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas en el marco de la medicina personalizada para poder trasladar más rápidamente esos avances al beneficio real de los pacientes", ha señalado Juan Abarca.

Uno de los principales ejes del acuerdo será el desarrollo de proyectos de investigación orientados a integrar modelos de organoides 2D y 3D en distintas áreas biomédicas.

Entre ellas destacan la oncología, el cribado farmacológico de alta capacidad (high throughput drug screening) y el estudio de tumores pediátricos y otros tumores sólidos; la medicina regenerativa aplicada a patologías cardiovasculares, neurológicas, renales y oftalmológicas; así como la implementación de nuevas plataformas tecnológicas para el cultivo avanzado de organoides.

La colaboración también permitirá avanzar en modelos de investigación no animal y reforzar la integración de estas tecnologías dentro de infraestructuras de investigación traslacional y medicina personalizada, con el objetivo de trasladar más rápidamente los avances científicos a la práctica clínica real.

Además, esta alianza internacional abre nuevas oportunidades para el desarrollo futuro de investigación clínica avanzada y estudios tempranos en terapias innovadoras, reforzando la estrategia de HM Hospitales en investigación traslacional y ensayos clínicos de fase I dentro de áreas de alta complejidad oncológica.

El convenio contempla asimismo un amplio programa de intercambio científico, técnico y académico para investigadores, clínicos y profesionales HM Hospitales. Entre las iniciativas previstas se incluyen programas formativos y estancias de investigación en Utrecht con duraciones de hasta seis meses, así como acceso a protocolos científicos y tecnológicos desarrollados por el Hubrecht Institute y el Princess Máxima Center.

Estos programas permitirán reforzar la capacitación de profesionales españoles en tecnologías avanzadas de organoides y medicina regenerativa, favoreciendo además la transferencia directa de conocimiento hacia la práctica clínica y los laboratorios de investigación de HM Hospitales y CUHMED.

Este acuerdo consolida el posicionamiento internacional de HM Hospitales en investigación biomédica y medicina personalizada, reforzando un modelo que integra asistencia, docencia e investigación traslacional como pilares inseparables, una alianza que se desarrolla junto Hans Clevers, ganador del Abarca Prize 2025 y uno de los científicos más influyentes del mundo en investigación con células madre adultas y tecnología de organoides.

Por su parte, César Muñoz Sánchez-Miguel, coordinador científico de la Fundación de Investigación HM Hospitales, ha destacado que "este acuerdo permite conectar nuestra actividad clínica e investigadora con algunos de los entornos científicos más avanzados de Europa, favoreciendo una investigación colaborativa orientada a generar impacto real en los pacientes".