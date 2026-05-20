España amplía el cribado del cáncer de mama para incluir a las mujeres de 45 a 49 años y a las de entre 70 y 74

Se prevé un impacto presupuestario de 534 millones de euros entre 2025 y 2029, aunque el coste real podría ser menor por la implantación progresiva en algunas comunidades.

Alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

La medida responde a recomendaciones del Consejo de la UE y se apoya en la experiencia de varias comunidades autónomas.

El cribado del cáncer de mama en España se amplía para incluir a mujeres de 45 a 49 años y de 70 a 74 años.

La Comisión de Salud Pública ha ampliado la ampliación del rango de edad para optar al cribado del cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud.

Si hasta ahora estaban incluidas las mujeres de entre 50 y 69 años, la franja se amplía desde los 45 hasta los 74 años. Es decir, diez años más: cinco por abajo y otros cinco por arriba.

Esta medida responde a la recomendación del Consejo de la Unión Europea y de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

También se apoya en la experiencia de comunidades que ya tenían disponible el cribado para mujeres de entre 45 y 49 años: Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Otra comunidad, Galicia, ha aportado resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de mujeres de entre 70 y 74 años.

La evidencia clínica indica que alrededor del 10% de los cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres de menos de 50 años.

Los datos de Navarra del período 2022-2024 muestran una tasa media de detección del 4,2% en las mujeres de entre 45 y 49 años, comparable a la observada en el grupo de mujeres entre 50 y 54 años.

En el caso de las mujeres entre 70 y 74 años, la información aportada por Galicia indica una tasa de detección del 8,7% en 2023, superior a la registrada en el grupo de 65 a 69 años.

El cribado poblacional del cáncer de mama en España consiste en una mamografía cada dos años en el grupo de mujeres incluido en un determinado rango de edad.

Las comunidades y ciudades autónomas tendrán un plazo máximo de tres años para completar la ampliación del programa, y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% de los nuevos grupos de edad.

La comisión contempla iniciar esta ampliación con un cribado trienal, con el fin de facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, para pasar posteriormente a uno cada dos años.

El impacto presupuestario estimado para el Sistema Nacional de Salud se prevé en 534 millones de euros durante el periodo 2025-2029.

No obstante, el Ministerio de Sanidad señala, en un comunicado, que el coste real previsto será inferior, dado que varias comunidades autónomas ya han iniciado de manera progresiva la ampliación de los grupos de edad incluidos en sus programas de cribado.