La paradoja del nuevo copago farmacéutico: ya está en vigor pero aún no se puede aplicar

Las farmacias están preparadas para aplicar el nuevo copago en cuanto los sistemas oficiales estén actualizados.

Aunque la normativa ya está en vigor, aún no se aplica en farmacias por la necesidad de adaptar los sistemas informáticos del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Las rentas de hasta 34.999 euros anuales no pagarán más de 61,75 euros al mes por medicamentos de la sanidad pública.

El Gobierno ha reformado el copago farmacéutico, estableciendo nuevos tramos y topes de pago más progresivos según la renta.

El Gobierno ha reformado el copago farmacéutico. Ha introducido nuevos tramos para hacerlo más progresivo y ha puesto topes de pago para que las rentas de hasta 34.999 euros anuales no abonen por sus medicamentos de la sanidad pública más de 61,75 euros al mes. Los cambios entraron en vigor este jueves. Pero, pese a ello, todavía no se están aplicando.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros este miércoles. Y el propio texto aclara que entra en vigor el día después de su publicación. Es decir, este jueves 14 de mayo.

Sin embargo, el nuevo copago farmacéutico todavía no se está aplicando en las farmacias. Y aún tardará en hacerlo.

Así lo confirman fuentes del Ejecutivo consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia. Hay que dar varios pasos técnicos para que el cambio normativo comience a tener efecto en las farmacias.

Para empezar, el Instituto Nacional de Seguridad Social tiene que aplicar los nuevos tramos y topes de pago en sus sistemas. Esta entidad es la encargada de cruzar los datos de rentas con la situación personal (activo o pensionista) de cada usuario de la sanidad pública, al que se le asigna un código de copago farmacéutico (el TSI).

Dicho código se traslada a los servicios sanitarios autonómicos. A través de ellos, las farmacias tienen acceso a los códigos y conocen el copago que tiene que abonar cada paciente.

Sin embargo, los trabajos de la Seguridad Social para aplicar y adaptar sus sistemas no han hecho más que empezar. Todavía no hay una fecha concreta para que el nuevo copago farmacéutico se aplique.

Según ha podido saber este periódico, los farmacéuticos están siendo puntualmente informados del proceso.

Fuentes de su principal órgano colegial, el Consejo General de Farmacéuticos, precisan que las boticas y sus sistemas informáticos están listas para cuando el nuevo copago farmacéutico esté finiquitado.

"Si el sistema está preparado, las farmacias están preparadas", aseguran estas fuentes.