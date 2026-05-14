Fenin propone un corredor comercial sanitario entre Latinoamérica y Europa y que España sea su puerta

En la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria participaron asociaciones empresariales y reguladores de varios países latinoamericanos y España.

El Gobierno español ve con buenos ojos la propuesta y destaca la oportunidad de fortalecer alianzas empresariales en el sector.

Fenin propone crear un corredor comercial sanitario entre Latinoamérica y Europa, con España como puerta de acceso.

¿España como puerta para un corredor comercial de tecnología sanitaria entre Latinoamérica y Europa? Esa es la idea por la que apuesta la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y es del agrado del Gobierno. O así lo da a entender el Ministerio de Sanidad.

Pablo Crespo, director general de Fenin, apuesta por crear este pasadizo comercial en un "complejo momento macroeconómico", teniendo a España como el portal de acceso entre ambos lados del Atlántico.

"Queremos que Latinoamérica encuentre en España la puerta a Europa. Y que haya más exportaciones europeas a Latinoamérica", ha precisado Crespo, en la Cumbre Iberoamericana de la Industria de Tecnología Sanitaria, cuya primera edición se ha celebrado este miércoles en Madrid.

Foto de familia de cumbre. En el centro, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad. FENIN

"La idea de generar un corredor de tecnología sanitaria es interesante y oportuna en un momento en el que se complica mantener los lazos habituales con los viejos socios", ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha participado en la cita,.

Padilla ha repasado algunas iniciativas en las que está trabajando la Administración, como la puesta en marcha de la estrategia nacional de la industria de tecnología sanitaria o el impulso a normativas específicas para el sector que contemplen las particularidades de los productos y equipos médicos.

La Cumbre, celebrada en Madrid, ha reunido a las principales asociaciones empresariales del sector de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Perú junto a reguladores, inversores e instituciones españolas.

"Queremos ofrecer a las asociaciones y empresas latinoamericanas nuestras capacidades para que España sea la puerta de Europa para su industria y abrir nuevas alianzas para que la industria española pueda reforzar su papel en la sanidad de Latinoamérica", añadía, a su vez, Jorge Huertas, presidente de Fenin.

Alianzas

Estas alianzas también han sido defendidas por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. "Es el momento de forjar alianzas empresariales sólidas", ha indicado durante el evento.

Además, ha añadido que "España tiene verdaderos líderes empresariales en sectores punteros, como el de la tecnología sanitaria, que pueden convertirse en socios estratégicos para las empresas de América Latina en su expansión por Europa y la Unión Europea".