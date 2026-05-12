Los médicos denuncian la "precariedad e inseguridad laboral" del colectivo en Sanidad Exterior

Solicitan depender solo del Ministerio de Sanidad, eliminando la doble dependencia con el Ministerio de Política Territorial que genera disfuncionalidad.

Piden mejores condiciones salariales, formación en prevención de riesgos y reconocimiento de la disponibilidad 24 horas, como tienen otros colectivos sanitarios.

Las organizaciones reclaman plantillas adecuadas y dotación de medios humanos y materiales suficientes en todos los centros, especialmente en puertos y aeropuertos.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) apoya las denuncias de precariedad e inseguridad laboral de los médicos de Sanidad Exterior.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado las reivindicaciones de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), que denuncia la "precariedad e inseguridad laboral" de los médicos de Sanidad Exterior. Una situación que ha vuelto al foco mediático tras la crisis del hantavirus.

Según explica CESM, el cuerpo de médicos de Sanidad Exterior se compone, junto al personal de enfermería y de funcionarios públicos que se encargan principalmente de la vigilancia sanitaria en fronteras y del servicio de vacunación para viajeros internacionales. "Unas funciones con las que se encuentran plenamente comprometidos, y que son competencias exclusivas del Estado", añade.

De este modo, ambas organizaciones piden dotar de una plantilla adecuada (médicos, enfermeros y administrativos) a todos los centros de Sanidad Exterior. "Actualmente, la mayoría, en situación precaria, con apenas 1 o 2 profesionales", denuncian.

El colectivo también reclama disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia real 24 horas, especialmente en los puertos y aeropuertos designados para la atención a alertas internacionales y de los que "se carece de forma crónica".

Al hilo, piden aumentar la proporción de los equipos de protección personal y la formación en prevención de riesgos necesaria para la atención a incidentes en fronteras. Así como establecer una mejora en las condiciones salariales, que sirva para equiparar las condiciones al resto de médicos del Sistema Nacional de Salud (SNS), y conseguir así atraer y retener personal cualificado y con experiencia.

Las organizaciones, además, reclaman reconocer la disponibilidad para actuar en cualquier momento a través del complemento 24 horas, al igual que tienen el personal veterinario de los Puestos de Control Fronterizos (PCF). Y defienden su inclusión en el SNS y contar con un sistema de citación de viajeros eficiente.

Por último, piden depender directamente del Ministerio de Sanidad por la "disfuncionalidad" que ocasiona la doble dependencia compartida actualmente con el Ministerio de Política Territorial, lo que, en su opinión, "deja al colectivo en un limbo de tierra de nadie".