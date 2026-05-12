El Gobierno reforma el copago farmacéutico: más progresivo y las rentas de hasta 34.999€ pagarán 62€ al mes de máximo

La reforma garantiza la exención automática para pensionistas con complementos por mínimos, evitando la pérdida de este derecho tras revalorizaciones de las pensiones.

Para los pensionistas, se revisan los tramos de aportación y los límites máximos mensuales, incluyendo un nuevo tramo intermedio para rentas entre 18.000 y 60.000 euros.

Los asalariados que ganen menos de 35.000 euros al año pagarán un máximo de 61,75 euros al mes por medicamentos.

El Gobierno reforma el copago farmacéutico haciéndolo más progresivo, con nuevos tramos de renta y topes de pago para trabajadores y pensionistas.

Finalmente, el Gobierno se ha decidido a reformar el copago farmacéutico. Tras un año de pulsos, los ministerios de Sanidad y Hacienda han pactado un real decreto-ley que cambia la aportación económica que hacen trabajadores y pensionistas por los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esencialmente, se mantienen las líneas que planteó el equipo de Mónica García a finales de 2024 y que adelantó EL ESPAÑOL-Invertia. Es decir, se añaden más tramos de copago farmacéutico, para hacerlo más progresivo con nuevos topes de pago tanto para trabajadores como para pensionistas.

Esencialmente, los asalariados que cobren menos de 35.000 euros al año pagarán un copago máximo de 61,75 euros al mes.

Tabla de los copagos farmacéuticos para trabajadores y personas activas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

De esta manera, en el caso de las personas activas, el copago farmacéutico pasa de tres a seis tramos de renta, ajustando de forma más progresiva los porcentajes de copago.

En el caso de los pensionistas, la reforma introduce también una revisión de los tramos de aportación y de los límites máximos mensuales.

Los tramos de copago farmacéutico para pensionistas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y "actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva", indica el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Además, se establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.