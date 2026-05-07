Sanidad necesitará una autorización judicial para forzar la cuarentena de los pacientes de hantavirus

No es necesario que el Ministerio de Sanidad emita una orden adicional para aplicar estas medidas de confinamiento.

El procedimiento judicial para autorizar la cuarentena suele ser inmediato, pero las autoridades pueden retener al paciente durante ese tiempo si es necesario.

La Ley Orgánica 3/1986 permite estas medidas en casos de enfermedades transmisibles, como ya ocurrió con la tuberculosis y el Covid-19.

Sanidad solo podrá forzar la cuarentena de pacientes con hantavirus si obtiene una autorización judicial y tras solicitarles el confinamiento voluntario.

La irrupción del brote de hantavirus ha desatado numerosos interrogantes sobre cómo abordará el Gobierno esta alerta sanitaria sin contar con el respaldo de un estado de alarma, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Sobre todo en lo que se refiere a la cuarentena de los pacientes que padezcan la enfermedad o puedan ser portadores del virus.

¿Puede obligar el Gobierno a que el paciente esté en cuarentena, estado en el que tendrán que permanecer los pasajeros del MV Hondius? Sí, pero necesita una autorización judicial y pedirles antes que lo hagan voluntariamente.

Así lo indican expertos legales consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, que indican que este tipo de movimientos no son nuevos. Están habilitados por la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para abordar las enfermedades transmisibles.

Según explica Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas y expresidente del Comité de Bioética, es un "caso clínico de salud pública" que se ha aplicado en el pasado, en casos de tuberculosis u otras enfermedades transmisibles de similares características.

Montalvo aclara que la autoridad sanitaria está obligada, primero, a ofrecer al paciente que se confine voluntariamente. Ese es el primer paso y a esto se refería Margarita Robles, ministra de Defensa, cuando habló de ello.

Pero, si la persona no acepta someterse a la cuarentena, "se aplica el ordenamiento". Y la autoridad sanitaria tiene que requerir la autorización judicial, dado que se limitan derechos del ciudadano, para poder obligar al paciente a estar confinado.

Montalvo aclara que el plazo en el que los tribunales dan esta autorización suele ser inmediato. Sin embargo, si es necesario, los responsables sanitarios pueden retener al paciente el tiempo que tarden.

De esta manera, no es necesario que el Ministerio de Sanidad emita una orden o un decreto adicional para aplicar la medida.

Montalvo recuerda que fue esta fórmula la que se aplicó a principios de 2020, antes del estado de alarma decretado por el Gobierno, en un hotel de Tenerife. Se halló a un turista italiano con Covid-19, y se determinó confinar a todas las personas alojadas en el hospedaje.