Madrid, Cataluña y Baleares superan la media nacional de personas con seguros de salud

Las primas de seguros de salud aumentaron un 11,5% en 2025, y se prevé una subida adicional del 8% en 2026 debido al alza de costes.

El auge de los seguros colectivos empresariales y la mayor renta per cápita impulsan la contratación en grandes ciudades.

España alcanzó un récord de 12,8 millones de asegurados en salud en 2025, representando el 26,2% de la población.

España batió en 2025 un nuevo récord de asegurados en el sector salud con un total de 12,8 millones de personas, lo que supone 200.000 más que en 2024. Esto representa que el 26,2% de los españoles cuenta con una póliza para recibir asistencia sanitaria privada.

Además, hay tres regiones que superan la media nacional con una mayor penetración del seguro de salud. Se trata de Madrid (37,3%), Cataluña (31%) y las Islas Baleares (30,1%). Así lo señala el reciente informe del Observatorio del Sector Sanitario Privado 2026 elaborado por la Fundación IDIS.

La mayor penetración del seguro en estas comunidades tiene diversas causas y depende también de las características específicas de cada una de ellas. "A grandes rasgos, podemos decir que estos territorios tienen una mayor tradición aseguradora que viene ligada a una oferta sanitaria privada desarrollada (concentración de hospitales y grupos privados), así como a unos niveles mayores de renta per cápita de sus ciudadanos", señala la Fundación IDIS a este diario.

Porcentaje de personas con seguro de salud privado por CCAA Fundación IDIS

Otros de los factores es la presencia de seguros colectivos, es decir los que ofrecen las empresas como beneficio. Estos también impulsan las cifras en ciudades como Madrid y Barcelona, en las que muchas grandes empresas tienen su sede.

Así, la contratación de seguros de salud se ha visto impulsada por su creciente aceptación como mecanismo de pago en especie. Es decir, muchas empresas han incorporado el seguro de salud para sus trabajadores como concepto retributivo complementario.

"Este tipo de modelos son, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla. Esto hace que las pólizas constituyan una herramienta de atracción y retención de talento. Además, contribuyen a reducir el absentismo laboral", indican fuentes de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa).

Por otro lado, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también hay un elevado porcentaje de asegurados con un 37,07% y un 30,24% de asegurados, respectivamente. Esto se explica, en parte, porque en estas regiones hay un número elevado de funcionarios del Estado que optan por las mutualidades lo que incrementa el peso de los seguros.

Volumen de primas

Uno de los indicadores que ha tenido un gran impulso fue el impacto de las primas que se dispararon un 11,5% hasta los 13.312 millones de euros en 2025 frente a los 11.942 millones de 2024. De esa facturación, 10.439 millones de euros provienen de la prestación de servicios, sin tener en cuenta las mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas).

Gran parte de este impulso viene dado por el aumento del precio de las pólizas. Todo ello en un contexto marcado por la inflación, los conflictos internacionales (guerra en Oriente Próximo) y el repunte de costes que afronta la sanidad privada, que provocará que suban aún más las primas en los próximos años, como ya adelantó este diario hace unas semanas.

De hecho, en 2026 ya se estima que las primas subirán en España un 8%.

En el caso del mutualismo administrativo, hay un gran salto en comparación con los datos del ejercicio anterior. Así se pasa de un volumen de primas de 1.696 millones de euros en 2024 a 2.126 millones en 2025, con un incremento de 430 millones en un sólo año.

Otro de los factores que influye en esta subida -concretamente en Muface- es la firma del nuevo concierto (en enero de 2025) que ha supuesto un incremento del 41,2% de las primas en el periodo 2025-2027.