El CNIO agrava su crisis: los patronos privados se marchan y hay nuevos despidos

El sindicato CSIF ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Ciencia para buscar soluciones y reforzar las plantillas en puestos clave del centro.

La crisis en el CNIO se agrava tras la retractación de un estudio clave por conflictos de interés y la persistente inestabilidad en la dirección y gestión.

Continúan los despidos en el CNIO: nueve trabajadores han finalizado sus contratos, elevando a una veintena las salidas vinculadas a la investigación por irregularidades.

Los patronos privados BBVA y Cris Contra el Cáncer han abandonado el patronato del CNIO, sumándose a la AECC, tras las crisis reputacionales.

Los patronos privados del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) abandonan el órgano rector del centro ante las sucesivas crisis reputacionales del otrora centro de investigación biomédica más prestigioso del país.

Las fundaciones BBVA y Cris Contra el Cáncer habrían abandonado las vocalías privadas del patronato, sumándose a la Asociación Española Contra el Cáncer, que ya lo había hecho semanas antes.

La noticia, adelantada por el diario El País y confirmada por EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes del centro, salta al tiempo que se han producido nuevas salidas de trabajadores esenciales por estar ligados a empresas de la presunta trama de irregularidades en los contratos que se dio a conocer en noviembre pasado.

El patronato del CNIO es el órgano rector de la institución. Aprueba los planes estratégicos y las cuentas. Está presidido por la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega Paíno, y la presidencia de honor corresponde a la ministra, Diana Morant.

La vicepresidencia la ocupa la directora del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, y las vocalías natas corresponden al secretario de Estado de Sanidad (Javier Padilla), la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (María Eloísa del Pino), el director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (Borja Monreal), la subdirectora general de Redes y Centros de Investigación Cooperativa del ISCIII (Marta Ortiz) y la representante del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (María Ángela Nieto Toledano), además de cuatro vocalías correspondientes a las comunidades autónomas.

Estas últimas son rotatorias, y en la actualidad corresponden a Baleares, Castilla y León, Extremadura y Murcia.

Se incluía en el patronato, además, varias vocalías electivas, que ocupaban sus principales beneficiarios privados: la Fundación BBVA, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Fundación Cris de Investigación para Vencer el Cáncer.

La crisis abierta por la presunta trama de contratos irregulares hace algo más de medio año hizo que la AECC retirara su silla en el patronato, tras la merma reputacional que ha supuesto. Esta situación se ha saldado (por ahora) con la salida de cuatro altos directivos, entre ellos, el gerente que ganó un concurso internacional y fue acusado de acoso a una subalterna.

Las cosas parecían enderezarse con los resultados del grupo de Mariano Barbacid, exdirector del CNIO, frente al cáncer de páncreas en ratones. Pero la retractación del estudio por no haber incluido potenciales conflictos de interés ha sido un nuevo golpe a un centro que parece no levantar cabeza.

Por ello, los dos vocales privados que quedaban han decidido dar un paso atrás y desligarse del patronato.

Todo ello mientras el goteo de despidos continúa. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que nueve trabajadores más, seis del departamento de informática y tres del servicio de esterilización, han finalizado este jueves sus contratos. Dependía de empresas presuntamente implicadas en la investigación por irregularidades en los contratos.

De este modo, CSIF afirma que la salida de estos trabajadores eleva a la veintena los despidos como consecuencia de la "parálisis" en la gestión que sufre el centro, derivada de la investigación y los cambios en la dirección.

El sindicato explica que los anteriores despedidos eran personal de apoyo administrativo de las secretarías de los diferentes departamentos de investigación, así como de la plataforma SAP -un sistema de gestión empresarial para procesos administrativos, financieros y de recursos humanos-.

Por todo ello, CSIF, el sindicato representativo en el comité de empresa, ha solicitado una reunión urgente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar la situación que sufre el centro. Al mismo tiempo que ha defendido recuperar la estabilidad, reforzar las plantillas en los puestos clave que se han extinguido, y desbloquear de una vez la gestión.