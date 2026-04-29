Trasplantes, injertos de piel u oxigenación extracorpórea: estos son los 10 procedimientos más caros en la sanidad pública

El coste medio por ingreso hospitalario en España es de 6.004,9 euros, siendo notablemente más alto en los casos que requieren intervención quirúrgica.

La oxigenación extracorpórea (ECMO) en neonatos tiene un coste medio de 80.829,1 euros por ingreso, con estancias que superan los dos meses.

Los trasplantes cardíacos y las traqueostomías con ventilación prolongada también figuran entre los procedimientos más costosos, superando los 90.000 y 87.000 euros por intervención, respectivamente.

El tratamiento de quemaduras extensas con injertos de piel es el procedimiento más caro en la sanidad pública, con un coste medio de 117.949,8 euros por ingreso.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su estimación provisional de pesos y costes hospitalarios para el año 2024, partiendo de la información contenida en su Registro de Atención Especializada.

El coste medio por cada ingreso hospitalario fue de 6.004,9 euros. La estancia media fue de 6,6 días, por lo que se estima que cada día de ingreso de un paciente costó a la sanidad pública 909,8 euros.

Los procedimientos que no requirieron intervención quirúrgica (hubo 2,25 millones de altas) supusieron un coste medio de 4.825,5 euros, con una estancia media de 7,3 días, por lo que el coste diario fue de 661 euros.

Aquellos procedimientos que sí requirieron intervención quirúrgica (1,25 millones) fueron notablemente más caros: 8.758,7 euros para una estancia media de 6 días, por lo que se estima una media de 1.459 euros diarios.

Es decir, que los ingresos por procedimientos quirúrgicos costaron más del doble que los médicos.

Por eso, no es de extrañar que los procedimientos individuales que generan un mayor coste al Sistema Nacional de Salud son los quirúrgicos.

Con todo, hay que tener en cuenta que los procedimientos más caros son aquellos que generan una estancia más larga.

Entre los diez procedimientos de mayor coste para la sanidad pública, ocho superan el mes de estancia hospitalaria.

Por otro lado, en la estimación de los costes del ingreso se queda fuera el gasto farmacéutico.

La mayor parte del gasto farmacéutico, como las infusiones de anticuerpos monoclonales para tratar el cáncer, se da de forma ambulatoria, por lo que no cuentan en la estimación de gastos de un ingreso.

El procedimiento más caro en el Sistema Nacional de Salud en 2024 fue el tratamiento de quemaduras extensas de tercer grado con injertos de piel.

Hubo 44 ingresos por este tema, con una estancia media de 54,9 días. El coste por cada alta fue de 117.949,8 euros.

En segundo lugar se encuentran los trasplantes cardíacos. Hubo 306 ingresos con una estancia media de 56,6 días. El coste por cada intervención ascendió a 90.419,5 euros.

Los trasplantes son, en general, unos de los procedimientos más caros de la sanidad pública.

Entre los procedimientos de mayor coste medio incluidos en las estadísticas de Sanidad, se encuentran seis de estos procesos, incluidos el trasplante renal (el más frecuente, con un coste superior a los 27.000 euros) y el de médula ósea (cuyo coste supera los 50.000 euros por paciente).

No obstante, en tercer lugar de los procedimientos de mayor coste por ingreso en la sanidad pública se encuentran las traqueostomías que han requerido ventilación mecánica durante un tiempo superior a las 96 horas y con procedimiento extensivo.

El coste fue de 87.921,6 euros por cada alta hospitalaria, y se produjeron 2.563, con una estancia media de 67,3 días.

Oxigenación extracorpórea

En el listado de los procedimientos más caros se incluyen los ingresos de neonatos.

El mayor coste se produce cuando requieren oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO, una técnica de soporte vital avanzado que sustituye temporalmente la función del corazón o los pulmones en pacientes críticos y que se utiliza en cuidados intensivos.

En 2024 hubo 58 neonatos que requirieron esta intervención. Su ingreso duró una media de 74,9 días y el coste total por cada bebé fue de 80.829,1 euros.

El uso de ECMO en adultos tampoco es barato: su coste medio fue de 58.010,2 por ingreso, y hubo 1.345 en 2024, con una estancia media de 28,1 días.

Además de trasplantes, injertos, traqueostomías u oxigenación extracorpórea, entre las hospitalizaciones más caras se encuentran aquellas para implantar sistemas de asistencia cardíaca.

En 2024 hubo 63 ingresos por este tema, que duraron una media de 42,5 días y generó un coste de 64.694,1 euros por cada hospitalizado.

Frente a estos costes, el procedimiento médico más caro individualmente es el manejo de la septicemia (una respuesta inmunitaria generalizada).

Durante aquel año se dieron 58.077 altas tras septicemia, con una estancia media de 9,9 días y un coste por cada una de 7.304,6 euros.