Hasta 118 millones de impacto económico en una sola CCAA: estas son las pérdidas de los territorios por la huelga médica

Los gobiernos regionales se ven obligados a diseñar planes a largo plazo y aumentar recursos para gestionar el impacto y recuperar los servicios atrasados.

Otras comunidades como Madrid, Aragón, La Rioja, Baleares, Extremadura, Galicia y País Vasco también han registrado miles de consultas, pruebas y cirugías suspendidas y pérdidas millonarias.

Andalucía es la región más afectada, con un impacto económico de 118 millones de euros y cerca de 816.000 citas canceladas desde el inicio de la huelga.

La huelga médica indefinida ha provocado la suspensión de millones de actos asistenciales y pérdidas económicas millonarias en varias comunidades autónomas.

Los médicos continúan con su tercera semana de huelga indefinida en plena guerra con Mónica García por el Estatuto Marco. En esta ocasión, además, varias comunidades (Aragón, Cataluña, Madrid, Asturias, Valencia o Galicia) han convocado paros autonómicos contra sus Gobiernos regionales. De hecho, algunos facultativos ya están teniendo reuniones con sus respectivas Consejerías de Sanidad para intentar lograr un acuerdo de las demandas que les competen.

Sin embargo, hasta nuevo aviso, el conflicto sigue vivo en todo el territorio nacional. Una semana más, los centros de salud y hospitales se han visto obligados a suspender miles de consultas, intervenciones y cirugías. Y todo esto conlleva un gran desembolso económico.

Aunque es difícil estimar el cálculo porque no todas las regiones publican las consecuencias de la huelga, las que sí lo hacen acumulan ya pérdidas millonarias de hasta 118 millones de euros sólo en Andalucía o de 11,7 en la Comunidad de Madrid.

Y es que desde el inicio de la huelga (en junio de 2025), las comunidades han sufrido la suspensión de millones de actos asistenciales. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, se han cancelado cerca de 816.000 citas, lo que ha supuesto un impacto económico de 118 millones de euros, según las cifras aportadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

De hecho, la región calcula que se suspenden una media de 50.000 actos sanitarios en cada paro. Sólo el pasado lunes (datos más recientes), las pérdidas ascendieron a 6,8 millones de euros, teniendo en cuenta la actividad no realizada en los distintos niveles asistenciales. En concreto, se dejaron de realizar 15.862 consultas externas, 3.716 pruebas diagnósticas y 922 operaciones. A ello se suman 28.256 consultas de Atención Primaria no atendidas.

En la Comunidad de Madrid, su servicio de salud calcula que, desde diciembre, se han anulado 152.185 consultas (117.179 en hospitales y 35.006 en Atención Primaria), 7.357 cirugías y 15.372 pruebas. Así, la región ya supera los 11,7 millones de euros de impacto económico.

Para evitar estas pérdidas millonarias, la comunidad intentará desencallar el conflicto con una reunión con los sindicatos médicos que se celebrará el próximo jueves.

Huelga de médicos. Cedida.

El servicio aragonés de salud (Salud) cifra el impacto económico (hasta marzo) de 3 millones de euros con la cancelación de 3.661 cirugías, 50.000 consultas y 10.500 pruebas diagnósticas. Hace unos días, el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero mantuvo una reunión con los sindicatos donde se trasladó un compromiso para seguir dialogando y de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, dentro del marco vigente.

Mientras tanto, fuentes cercanas a la Consejería de Salud de La Rioja estiman un total de 30.000 consultas suspendidas, 1.200 pruebas, 800 cirugías y unos 20 días de retraso de media en las listas de espera. Con una valoración económica de 4,8 millones en operaciones y otros 4,5 millones en consultas. Casi 10 millones de euros en total (desde el inicio de los paros).

En Baleares, sólo hay cifras hasta marzo. Hace un mes, la consejera de Salud, Manuela García, anunció que el impacto de los paros ascendía ya a los 7,2 millones de euros. "Un presupuesto que se podría haber destinado a contratar a más profesionales, impulsar más centros o comprar tecnología sanitaria", señaló, en su momento, en el pleno del Parlament.

Las cancelaciones en Extremadura también acumulan números altos. Aunque el territorio no ofrece datos del desembolso económico, sí que señala el total de citas canceladas. En lo que va de 2026, las huelgas médicas en la región han supuesto la suspensión de más de 159.000 consultas y 1.618 operaciones.

Únicamente en el mes de marzo (datos más recientes) dichos paros tuvieron un impacto de 48.713 consultas y 602 intervenciones quirúrgicas suspendidas en la región, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Desde el inicio, en Galicia se han suspendido 185.825 actos médicos.

Y en el País Vasco, la Consejería de Sanidad de Euskadi, cifra el impacto en más de 150.000 consultas de Atención Primaria anuladas, 145.000 de especialistas, unas 8.000 cirugías y 60.000 pruebas no realizadas.

En el caso de Castilla y León, sólo hay datos del pasado mes de diciembre (paros de cuatro días seguidos) que anotó unas pérdidas sólo en esa semana de 14 millones de euros.

Y todo esto pese a que en cada convocatoria se han establecido unos servicios mínimos que los sindicatos médicos han tildado "de abusivos". En la mayoría de las regiones se han fijado unos servicios del 100% en urgencias y del 50% en Atención Primaria (del 75% en algunos territorios).

De hecho, esto ha llevado a que algunas organizaciones sindicales hayan decidido incluso recurrirlo judicialmente, ya que este patrón limita el seguimiento real de la huelga.

Impacto en la gestión

Las consecuencias de los paros -desde su inicio en junio de 2025- están teniendo un impacto directo en la gestión de los hospitales que deben asumir el coste de estas cancelaciones.

De esta manera, para gestionar todas estas pérdidas los gobiernos regionales tendrán que diseñar "planes a largo plazo o impulsar programas de actuación". Así lo señala José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), a este diario.

"A lo mejor va a hacer falta aumentar temporalmente la plantilla para recuperar lo que hacíamos antes de los paros o iniciar programas de actuación de tarde o de noche para no retrasar aún más las listas de espera", señala.

Por último, indica que las comunidades autónomas tienen capacidad de soportar estos numerosos paros sólo si se destina más presupuesto a ello. "Es decir, que tanto el Ministerio de Hacienda habitualmente, o en este caso las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas, tendrán que desembolsar lo que les cueste recuperar los retrasos por la huelga", termina Soto.