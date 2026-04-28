Vithas elevó su facturación un 5,4% en 2025, hasta rozar los 800 millones de euros

Vithas continúa su expansión con la reciente adquisición de la clínica Blue Healthcare en el centro de Madrid.

El grupo emplea a más de 14.500 profesionales asistenciales y no asistenciales para operar sus centros.

La compañía cuenta actualmente con 62 centros sanitarios, incluyendo 22 hospitales, tras abrir dos nuevos hospitales en Barcelona y Valencia en 2025.

Vithas cerró 2025 con una facturación de 796 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,4% respecto al año anterior.

Vithas cerró 2025 en positivo. El operador de sanidad privada facturó 796 millones de euros el año, un 5,4% más.

Así lo indican los datos recogidos en la memoria que la compañía de la familia Gallardo acaba de dar a conocer. En ella, concreta que cuenta ya con 62 centros sanitarios.

De ellos, 22 son hospitales, dos más que en el año anterior después que en 2025 Vithas abriera dos nuevos en Barcelona y en Valencia.

Tras estas aperturas, la compañía cuenta con más de 14.500 profesionales asistenciales y no asistenciales para mantener la actividad de sus centros.

Además, como ya ha contado este periódico, los planes de Vithas pasan por seguir ampliando su red. La última adquisición de la compañía fue la clínica Blue Healthcare, en el centro de Madrid.