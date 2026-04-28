La OMC acusa a la Seguridad Social de abusar de sus médicos inspectores y respalda su huelga

La OMC reclama que la valoración presencial sea la norma y alerta sobre la pérdida de objetividad en el reconocimiento de prestaciones.

El uso excesivo de la telemedicina y la falta de homogeneidad en los procedimientos afectan la calidad y equidad de la atención a los ciudadanos.

La sobrecarga laboral y la falta de recursos impiden controles rigurosos de las incapacidades temporales, provocando un gasto innecesario.

La OMC acusa a la Seguridad Social de sobrecargar a los médicos inspectores y respalda su huelga indefinida.

Los médicos inspectores de la Seguridad Social continúan con su huelga indefinida, celebrando un paro el día 27 de cada mes. El colectivo, que se encarga de supervisar a los trabajadores en baja, alerta de un colapso del sistema por sobrecarga laboral y falta de recursos. Esto está impidiendo la imposición de controles rigurosos de las incapacidades temporales (IT) que se alargan cuando podrían haberse evitado, lo que conlleva un desembolso económico innecesario.

Unas denuncias que han sido respaldadas por la Organización Médica Colegial (OMC), máximo órgano representante de los facultativos. La institución acusa a la Seguridad Social de abuso de sus médicos inspectores y respalda la huelga del colectivo. Así lo denuncia en un reciente informe (con datos de septiembre de 2025) que ha elaborado a petición del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss).

En el documento al que ha tenido acceso este diario, la entidad habla de sobrecarga laboral y retrasos crecientes en la valoración de los procesos que provocan, como consecuencia, "una merma de garantías para los ciudadanos, objeto de atención por estas prestaciones".

"Es significativo constatar que en las instrucciones de enero de 2024 ya se establecía, en base a un estudio realizado por la propia Administración y tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2023, una carga de trabajo diario de siete pacientes presenciales por médico inspector", indica el estudio.

Un año después, según la OMC, esa sobrecarga se ha elevado a un trabajo diario de ocho citas presenciales. Todo ello sin el correspondiente incremento correlativo de recursos humanos y materiales.

"Magnitudes en crecimiento constante y en cuantías excesivas, cuando se considera que la carga adecuada para trabajar con rigor y calidad es de seis citas presenciales por facultativo y jornada".

La entidad defiende que cada acto debe ser fijado por el criterio profesional del médico, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada paciente y el deber de procurar la mayor eficacia y eficiencia en su trabajo. "La acción médica no podemos entenderla constreñida a la mera diagnosis o cálculos terapéuticos", subraya el informe.

Teleconsulta

En el documento, la OMC también menciona el uso excesivo de los servicios de telemedicina, unas funciones que deberían de ser complementarias a la actividad presencial.

"Se obvian las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que menciona la telemedicina para complementar la prestación de servicios de salud no para reemplazarla", alerta.

Las instrucciones recomiendan una valoración a través de teleconsulta de una serie de supuestos, sobre los que se prevé "de forma excepcional" la valoración presencial.

Se permite, por ejemplo, en lesiones permanentes no invalidantes, reclamaciones previas a la vía jurisdiccional, reclamaciones al alta médica de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Todo ello teniendo en cuenta la particularidad de que en algunas provincias se realiza únicamente valoración online mientras que en otras se sigue realizando de forma presencial.

"Con lo cual no existe homogeneidad de procedimiento y derechos de los ciudadanos, dependiendo de la actuación hacia ellos de su localización de residencia", indica la institución.

Por otro lado, la OMC alerta de una pérdida de objetividad en el reconocimiento prestacional, "con beneficio para las mutuas colaboradoras y perjuicio para los ciudadanos lesionados", potenciales beneficiarios de las prestaciones.

¿Y por qué ocurre esto? El órgano colegial denuncia el tipo de gestión que tienen que hacer los médicos inspectores sobre las lesiones permanentes no invalidantes. Estas no producen una incapacidad pero sí obligan a abonar una indemnización por parte de las mutuas.

"Corresponde a estos verificar y certificar las secuelas resultantes y determinar las prestaciones económicas derivadas de ellas a través de un informe de las mutuas, entidades responsables del pago de dichas cuantías. Por lo que hay un evidente riesgo de pérdida de visión realista, señala la institución.

El colapso del sistema de inspección de la Seguridad Social repercute directamente en la vulneración de los derechos de los ciudadanos. Así, la OMC señala que "la Administración debe perseguir, incuestionablemente, el principio de eficacia administrativa, pero está claro que este no puede oponerse al principio de legalidad".

Y reclama la importancia de la conciliación con la vida personal, en cuanto a las labores que realizan en su trabajo, así como fijar como regla general la valoración presencial de los reconocimientos hacia los pacientes. "Sólo se puede dejar un porcentaje mínimo de consultas online, aquellas que sean para declarar una prórroga de IT o en el caso de grave riesgo o perjuicio del paciente al trasladarse al procedimiento", argumenta.

Nunca debe ser online cuando "el informe del médico inspector determine un alta o una resolución de cualquier grado de IT deberá observarse el criterio facultativo sobre la necesariedad del carácter presencial de los reconocimientos", termina el informe.