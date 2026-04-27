La nueva huelga de los médicos llega en plena guerra entre Mónica García y los sindicatos, que exigen su dimisión

El enfrentamiento entre sindicatos y el Ministerio se agrava, con acusaciones de manipulación y exigencias de dimisión por parte de los médicos hacia Mónica García.

Diversas comunidades autónomas han convocado huelgas y movilizaciones paralelas a la nacional, con concentraciones y manifestaciones en hospitales y centros sanitarios de toda España.

Los sindicatos consideran insuficientes las propuestas del Ministerio de Sanidad y exigen una norma propia, ámbito de negociación específico y una jornada máxima de 35 horas semanales.

Los médicos cumplen su amenaza y comienzan una nueva semana de huelga nacional, con movilizaciones del 27 al 30 de abril, en medio de un fuerte conflicto con la ministra Mónica García.

La tercera semana de huelga se ha hecho realidad: los médicos han cumplido su amenaza. El calendario de movilizaciones continúa su curso en plena guerra entre Mónica García y los sindicatos que les ha llevado a un bloqueo en las negociaciones y hasta pedir la dimisión de la ministra. Así, los paros arrancan este mismo lunes y se extenderán hasta el próximo jueves 30 de abril.

Estos están convocados por las principales organizaciones sindicales representantes de la profesión (CESM, SMA, SME, Metges, Amyts y O'mega).

Todo ocurrió hace apenas unos días cuando se volvieron a romper las relaciones entre ambas partes. Aunque parecía que la negociación seguía su curso después de retomar el diálogo tras el parón de diciembre, los esfuerzos no han dado su fruto.

En las últimas semanas, han tenido varias reuniones en las que se han intercambiado propuestas. En la más reciente, el Ministerio propone nuevas medidas como la reducción de la jornada máxima hasta las 42 horas a los tres años y hasta las 40 a los cinco años. Y en cuanto a las guardias, plantean que cualquier ampliación de la duración máxima de esta jornada se le deberá consultar previamente al profesional. Y en caso de que se superara deberá ser compensado este exceso.

No obstante, por su parte, los sindicatos señalan que dicho documento sigue siendo "insuficiente" porque no resuelve de forma satisfactoria ninguno de "los problemas nucleares" que reivindican.

El colectivo reitera que sus demandas ya formuladas son: la elaboración de una norma propia, la creación de un ámbito de negociación propio a nivel autonómico y estatal y una jornada máxima de 35 horas semanales.

Esto les ha llevado a mantener los paros de esta semana y a suspender la reunión que tenían prevista celebrar con las comunidades autónomas y el Ministerio el pasado jueves para informar de los avances de la negociación. Antes de esto, el departamento planteó a los médicos la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo en cada servicio de salud.

Huelga de médicos. Cedida.

Pero, después de valorarlo, los galenos aseguran que "esto es inviable desde el punto de vista jurídico y que cualquier solución al conflicto requiere una reforma de la legislación básica del Estado". Un gran paso que les permitiría abordar, según el colectivo, otras de las demandas que reclaman en materia de clasificación, jornada y jubilación. Por todos estos motivos, los manifestaron el rechazo de su propuesta, lo que hacía "innecesaria" la cita con las regiones.

Así, los médicos encaran ya su tercera semana de huelga indefinida que se suma a las anteriores convocatorias de 2025 (junio, octubre, diciembre y enero). Todo ello en medio de acusaciones al Ministerio de Sanidad de "sistemática manipulación y tergiversación del relato de la negociación".

También en esta ocasión hay regiones que han convocado sus huelgas autonómicas, que coinciden con la nacional, para reclamar competencias propias a sus respectivos gobiernos.

Estos días ha estado de huelga CESM Aragón (del 20 al 24 de abril, sumándose también a la nacional del 27 al 30), CESM Comunidad Valenciana (del 27 al 30) o CESM Canarias (30 de abril y 4 de mayo). Fuera de los sindicatos confederados también hay una huelga convocada en Cataluña por Metges el día 27 o en Madrid de Amyts del 27 al 30.

Galicia (sus movilizaciones coinciden con las nacionales) y Asturias también han convocado sus propios paros. En el caso del Principado ha sido el nuevo sindicato de médicos del Sespa (más conocido como Simes), el que ha convocado la huelga para esta semana en desacuerdo con el pacto entre el Gobierno regional y el Simpa que acabó con las movilizaciones en la comunidad el pasado mes de enero.

Aunque cada región tiene su calendario propio, la mayoría de movilizaciones se realizarán este miércoles 29. Así, la clasificación se distribuye de la siguiente manera:

En el caso de la capital, en Madrid se han convocado movilizaciones los cuatro días de la semana, arrancando el lunes con una concentración a las 10.00 de la mañana en el Hospital Universitario La Paz. El martes, habrá otra a las puertas del Gregorio Marañón; el miércoles, Hospital Universitario de Getafe y una concentración frente al Ministerio a las 18.30. Por último, el jueves, una en el Hospital 12 de Octubre. Todos los días serán a las 10.00 de la mañana.

En Cataluña, se celebrará una manifestación este lunes a partir de las 10.30 en Barcelona que arranca desde el Metro Guinardó/Hospital de Sant Pau hasta la Basílica de la Sagrada Familia en calle Sardenya.

Andalucía Málaga: concentración el miércoles 29 a las 11.00 en la Plaza del General Torrijos. A las 11.30, manifestación hasta la calle Larios. Valencia Alicante: lunes 27 y miércoles 29 concentración y minuto de silencio de 11.00 a 11:30 en los centros sanitarios.

lunes 27 y miércoles 29 concentración y minuto de silencio de 11.00 a 11:30 en los centros sanitarios. Castellón: de lunes 27 a jueves 30 de abril concentración a las 11.00 en los centros sanitarios.

de lunes 27 a jueves 30 de abril concentración a las 11.00 en los centros sanitarios. Valencia: el lunes 27 habrá un minuto de silencio en los centros sanitarios (en La Fe a las 8.15). El martes 28 se encadenarán en el Hospital General a las 8:30. Concentración el miércoles 29 de abril a las 18.00 en la Plaza de la Reina, previa a la manifestación a las 19.00 desde la Plaza de la Reina hasta el Palau de la Generalitat Valenciana. Se unen las 3 provincias de la región.



Castilla-La Mancha Albacete : el martes 28 de a las 19.00 manifestación desde la puerta principal del Hospital General de Albacete hasta la Plaza del Altozano.

: el martes 28 de a las 19.00 manifestación desde la puerta principal del Hospital General de Albacete hasta la Plaza del Altozano. Ciudad Real, Puertollano y Valdepeñas: martes 28 de concentración a las 11.00 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

martes 28 de concentración a las 11.00 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Toledo : lunes 27 y jueves 30 a las 12.00 concentración en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

: lunes 27 y jueves 30 a las 12.00 concentración en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo. Guadalajara : miércoles 29 a las 11.00 horas concentración en el Hospital Universitario de Guadalajara (puerta Taxi Hospital).

: miércoles 29 a las 11.00 horas concentración en el Hospital Universitario de Guadalajara (puerta Taxi Hospital). Cuenca: miércoles 29 a las 11.00 concentración en el Hospital Universitario de Cuenca.

miércoles 29 a las 11.00 concentración en el Hospital Universitario de Cuenca. Alcázar de San Juan, Manzanares y Tomelloso: miércoles 29 a las 11.00 concentración en el Hospital General Mancha Centro.

miércoles 29 a las 11.00 concentración en el Hospital General Mancha Centro. Talavera: jueves 30 de abril a las 11.30 horas concentración en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado. Castilla y León Valladolid: concentración en Valladolid el miércoles 29 a las 18.30 en la Plaza Mayor.

Canarias Manifestación el miércoles 29 a las 11.00 horas frente a la Consejería de Sanidad Rambla Santa Cruz, Tenerife. Murcia Otra manifestación el miércoles 29 a las 18.30 desde la Plaza Fuensanta hasta la Delegación del Gobierno en Avenida Teniente Flomesta.

Islas Baleares Concentraciones diarias del 27 al 30 a las 8.30 en la puerta de los hospitales de las islas, todos los días de huelga médica.

Mallorca : concentración el miércoles 29 a las 18.00 en el Paseo del Borne.

: concentración el miércoles 29 a las 18.00 en el Paseo del Borne. Ibiza: concentración el miércoles 29 a las 17.00 en el Paseo Vara de Rey. Aragón Concentraciones diarias del lunes 27 al jueves 30 a las 12.00 en las puertas de hospitales y centros sanitarios y manifestación el miércoles 29 a las 18.00.

Concentraciones diarias del lunes 27 al jueves 30 a las 12.00 en las puertas de hospitales y centros sanitarios y manifestación el miércoles 29 a las 18.00. Zaragoza: desde la antigua Facultad de Medicina hasta la Subdelegación del Gobierno. Extremadura Del lunes 27 al jueves 30 de 8.30 a 8.40 concentraciones en la puerta de los hospitales extremeños.

Cáceres: miércoles 29 de a las 18.30 manifestación desde la Avenida de España 27 (Unicaja), lado impares, hasta la Subdelegación del Gobierno.

miércoles 29 de a las 18.30 manifestación desde la Avenida de España 27 (Unicaja), lado impares, hasta la Subdelegación del Gobierno. Badajoz: miércoles 29 a las 18.30 manifestación desde el cruce Avenida de Colón con Avenida Santa Marina (puerta de la Escuela Normal de Magisterio) hasta la puerta de la Delegación de Gobierno.