Más mujeres, más extranjeros y con nuevas especialidades: así son los 8.000 nuevos médicos que acabarán el MIR este año

Este año terminan los primeros especialistas MIR en Medicina Legal y Forense, tras la incorporación de esta especialidad al sistema de formación hospitalaria.

Por primera vez, más de 2.000 plazas MIR han sido adjudicadas a candidatos de universidades extranjeras, reflejando la internacionalización del sistema.

Las especialidades con mayor presencia femenina son Obstetricia y Ginecología (88,4%), Pediatría (85,8%) y Bioquímica (80%), mientras que las quirúrgicas presentan menos mujeres.

Este año, 8.026 médicos residentes finalizarán el MIR, un aumento respecto a años anteriores, con una mayoría de mujeres (66,1%) y un porcentaje creciente de extranjeros.

A mediados de mayo, 8.026 médicos residentes pasarán a ser médicos especialistas. Son los que comenzaron el MIR en 2021 (si su residencia ha sido de cinco años) y 2022 (si ha sido de cuatro). Ocho millares de nuevos profesionales para atender a más de 49 millones de españoles.

Son 132 más que en 2025 pero 1.331 más que hace diez años. La mayoría, dos de cada tres, son mujeres y un porcentaje cada vez mayor ha nacido fuera de España.

La cifra anual de médicos que finalizan la residencia ha ido creciendo paulatinamente desde 2018, cuando acabaron tan solo 5.900 profesionales. Son los que entraron en el MIR tras la crisis económica y los recortes radicales que se realizaron en los años posteriores para adelgazar el gasto.

Pese a todo, estas cifras son máximos. El último informe de la Fundación Centro de Estudios Vicente Matas del Sindicato Médico de Granada (SIMEG) recuerda que cada año hay un porcentaje de médicos que abandonan la residencia.

En 2024 fue el 6,5%. Si se aplica a este 2026, el número de personas que finalizan su residencia el próximo mes sería de poco más de 7.500.

Con todo, ese porcentaje fue de los más altos: en 2023 fue el 4,2%; en 2022, el 3,4%; en 2021, el 5,3%.

De los médicos que finalizan su residencia en un mes, el 66,1% son mujeres. El porcentaje lleva años fluctuando en torno a dicha cifra, un indicador de que la Medicina es una profesión profundamente feminizada.

Con todo, la proporción es muy distinta según la especialidad elegida. La más feminizada es Obstetricia y Ginecología, con el 88,4% de las profesionales, seguido de Pediatría (85,8%), Bioquímica (80%, entra en la formación sanitaria especializada pero no dentro de la Medicina) y Oncología Radioterápica (79,4%).

Por el contrario, hay siete especialidades (en total, son más de 40) en las que las mujeres no llegan al 50%.

Cirugía Oral y Maxilofacial es la menos feminizada: con un 31,3% de mujeres, no llegan a representar un tercio del total de especialistas en formación.

Le sigue otra cirugía, la Cardiovascular, con el 38,1% de residentes mujeres, y Traumatología, con el 44,4%.

En general, las especialidades médicas (69%) y médico-quirúrgicas (70%) tienen una mayor presencia femenina, mientras que, en las puramente quirúrgicas (49,9%), la cosa está más igualada.

Si la distribución por sexos no ha variado mucho en los últimos años, sí lo ha hecho la presencia de médicos extranjeros en el sistema MIR.

En la convocatoria 2024-2025, se adjudicaron 2.266 plazas de candidatos procedentes de universidades de fuera de España, la mayor cifra hasta el momento.

Es la primera vez que se adjudican más de 2.000 plazas a candidatos de universidades foráneas. En 2020 se superaron por primera vez las mil plazas y, dos años antes, eran solamente 687 los estudiantes que lo lograron.

A este respecto, hay que tener en cuenta que, en este tiempo, también ha crecido el número total de plazas del MIR.

Desde la convocatoria 2022-2023 no se puede conocer el dato exacto de extranjeros en el sistema MIR ya que Sanidad dejó de publicar los listados en acceso libre.

Las de los años inmediatamente anteriores daban cuenta del aumento de residentes con una nacionalidad distinta a la española.

En la convocatoria 2021-2022, 1.071 no tenían la nacionalidad española y fueron el 13,2% del total.

Esta es la generación que, si su MIR fue de cuatro años, finaliza la residencia en 2026.

Si su MIR fue de cinco años, se incorporó en la convocatoria 2020-2021. En este caso, hubo 907 médicos con nacionalidad no española y suponían el 11,4% del total.

Solo dos años antes eran 664 médicos, que eran el 9,8% de los residentes.

Entre los residentes que finalizan su formación en menos de 30 días están los primeros especialistas MIR en Medicina Legal y Forense, que se incorporaron en la convocatoria 2021-2022.

Aunque la especialidad no es nueva, sí lo es la formación MIR. Hasta 2022, la formación se realizaba en las Escuelas de Especialización Profesional de las facultades de Medicina y los estudiantes no pisaban un hospital.

¿Y ahora qué?

Sin embargo, casi todos los países de nuestro entorno trataban la Medicina Forense como una especialidad médica clínica y académica plena, con rotaciones por áreas clínicas del hospital.

Este 2026 finalizan la residencia los primeros ocho especialistas MIR en Medicina Legal y Forense. A medida que más unidades docentes se han ido acreditando, ha ido creciendo el número de plazas.

La gran pregunta para los nuevos facultativos especialistas es: y ahora, ¿qué?

"Cuando terminamos la residencia se abre una etapa de incertidumbre porque toca pensar qué hacer en el futuro profesional de adjuntos, con una perspectiva mucho más larga del tiempo", apunta Daniel Selva, secretario general de la Asociación MIR España.

"Hay residentes que tienen la oportunidad de quedarse en su propio centro, en un área concreta, pero muchos otros tienen que buscar oportunidades laborales fuera del hospital donde se han formado".

Entre los primeros es habitual que firmen sus primeros contratos para cubrir las vacaciones de los adjuntos que los han estado acompañando en estos años.

Entre los segundos, "entra la posibilidad de cambiar de provincia, de comunidad autónoma e incluso salir de España, aunque eso depende mucho de la especialidad: algunas tienen más salida, en otras es más complicado", señala Selva.

Un elemento importante, recuerda, son las guardias. "Hay gente que tiene en cuenta, a la hora de elegir un centro u otro, cuántas guardias se hacen y cómo son... Después de todo, ocupan una buena parte del tiempo laboral".

Otra cosa que les ayudará a decidir su elección es el tamaño del centro. "Algunos buscan algo pequeño, otros quieren estar en un entorno de alta complejidad, con posibilidades docentes, de formar residentes, etc."

Como advierte el informe del Sindicato Médico de Granada, los servicios de salud "están a tiempo de planificar y ofrecer contratos atractivos y de larga duración para que la mayoría no se marchen fuera de España, una de las cuestiones que más valoran los nuevos especialistas es la estabilidad".