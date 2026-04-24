Labiana prevé que sus ventas fuera de España se disparen en 2026 y alcancen los 100 millones de facturación

Labiana realizó inversiones en equipos, I+D y amplió capital, además de reforzar su estrategia ante la incertidumbre en Oriente Próximo adquiriendo materias primas con antelación.

La empresa lanzó nuevos medicamentos, especialmente en salud de la mujer, y ha firmado acuerdos internacionales para comercializar varios fármacos.

La farmacéutica incrementó su facturación un 13,5% en 2025, alcanzando 75,2 millones de euros y multiplicando su beneficio neto por doce.

Labiana prevé que sus ventas fuera de España alcancen los 100 millones de euros en 2026, impulsando su expansión internacional.

La farmacéutica catalana Labiana ha logrado mejorar sus cifras de negocio en 2025. La empresa, que desarrolla medicamentos de salud animal y humana, ingresó 75,2 millones de euros el año pasado, un 13,5% más que el ejercicio anterior.

Además, multiplicó su beneficio neto por doce pasando de 0,2 millones de euros a 2,6 millones. "A pesar de los altos costes financieros, hemos logrado muy buenos resultados", añadía Manuel Ramos, CEO de la compañía en la presentación de resultados de la empresa.

Unas cifras positivas que la compañía pretende seguir cosechando. Así, dentro de su plan estratégico actual (2022-2026) marca una hoja de ruta para expandir su negocio en el extranjero en el que prevé disparar sus ventas en 2026 y alcanzar los 100 millones de euros de facturación, lo que supondría un 33% más que en el ejercicio de 2025.

Muy pronto, el laboratorio lanzará un nuevo medicamento de salud de la mujer (una de las áreas en las que están muy focalizados) de antiestrías. "Estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver con enfermedades urinarias y en salud de la mujer", indica Ramos en una entrevista con este diario.

Además, está llevando a cabo varios proyectos de investigación para la fabricación de moléculas sobre enfermedades raras. "Ya tenemos en el mercado el mestinon, una molécula que se fabrica en nuestra sede para la miastenia grave (patología que provoca debilidad y fatiga rápida en los músculos voluntarios)".

En 2025 "hemos firmado también acuerdos para la comercialización internacional de la fosfomicina sódica (un tipo de antibiótico intravenoso que se usa en el ámbito hospitalario) y octreotide (fármaco que reduce la secreción excesiva de la hormona del crecimiento) y hemos obtenido la aprobación de empagliflozina (fármaco inhibidor utilizado para tratar la diabetes tipo 2) en Europa, un hito que abre una nueva línea de crecimiento para nuestra división de salud humana", señala el CEO.

El laboratorio ha solicitado recientemente la aprobación de la fosfomicina trometamol (oral) a la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA, por sus siglas en inglés) de China que espera recibir pronto la aprobación.

Inversiones

El 2025 también ha sido un buen año de importantes inversiones para la compañía española. "Un objetivo para mejorar la capacidad productiva que necesitamos de cara a los próximos años", argumenta el CEO.

Labiana destinó 4,6 millones de euros a la compra de nuevos equipos de liofilización, un nuevo bombo de recubrimiento, mejoras operativas en sus dos plantas de producción de Barcelona (las únicas del laboratorio), y mayor inversión en I+D para el desarrollo de productos propios.

"Esto es una apuesta por seguir creciendo desde dentro, con capacidad propia y sin depender de terceros para fabricar los productos que el mercado nos está pidiendo". Así, el laboratorio pretende continuar por esta senda y seguir creciendo en su vademécum (el catálogo propio de productos de la compañía).

Este año, la compañía ha cerrado su refinanciación de deuda con la firma de un préstamo de 37 millones de euros liderado por Deutsche Bank, junto al Institut Català de Finances, Andorra Banc Agrícol Reig, CaixaBank y Banco Santander.

De forma paralela, Labiana ha realizado una ampliación de capital mediante la suscripción íntegra de 1,2 millones de nuevas acciones que ha supuesto una entrada de efectivo de casi 5,1 millones de euros, fortaleciendo de manera notable el balance.

"Por ello, nuestro enfoque es seguir creciendo con rentabilidad, fortalecer nuestro portfolio propio, expandir nuestra presencia internacional y ejecutar el plan que nos hemos comprometido a cumplir", asegura el CEO.

Después de esto, la farmacéutica descarta salir de compras. "No vamos a adquirir acciones ni hacer ningún reparto de dividendos. En todo caso haríamos otra ampliación de capital, pero recomprar acciones para luego revenderlas no está entre nuestros objetivos".

Por otro lado, el conflicto en Oriente Próximo ha truncado los planes de las compañías farmacéuticas que han tenido que ejecutar estrategias en el menor tiempo posible.

En su caso, Labiana ya ha tomado decisiones: adquirir las materias primas con tiempo de antelación.

"Esto claramente afectará financieramente al working capital, porque tienes que hacer un esfuerzo de compras de materias primas, elevar inventarios, etc. Si en vez de pedir cada tres meses, tengo que pedir ya lo de todo el año para tener un almacén", aclara.

Catálogo propio

Más de la mitad de las ventas del laboratorio en 2025 provinieron de su negocio de producción a terceros (CDMO, por sus siglas en inglés) que acumularon un 4,8% más. No obstante, el vademécum de la compañía ha sido el principal motor de crecimiento con un aumento de la facturación del 30,4%.

Por regiones, España creció un 17,9% hasta los 22 millones de euros, consolidando el mercado doméstico como segundo motor del grupo.

La Unión Europea consolidó su posición como principal mercado con el 56,5% de la facturación.

El resto del mundo fue el área de mayor dinamismo, con un crecimiento del 78,8% impulsado por la expansión internacional de Zoleant, filial turca del grupo, en mercados como Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Turquía.