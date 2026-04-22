Por qué los médicos italianos son los únicos de la UE que prefieren ejercer en España: "Hay menos precariedad"

La cercanía cultural y la similitud lingüística también influyen en la preferencia de los médicos italianos por trabajar en España.

El sistema español de formación MIR ofrece un acceso más estructurado y derechos laborales más sólidos que el italiano, lo que resulta atractivo para los médicos italianos.

En 2025, 4.455 profesionales italianos obtuvieron la homologación de sus títulos en España, la mayoría médicos.

Los médicos italianos son los únicos de la UE que prefieren ejercer en España, principalmente por mejores condiciones laborales y menos precariedad durante la formación MIR.

Los médicos italianos son los únicos de la Unión Europea (UE) que prefieren ejercer en España. Así lo señala el reciente informe sobre el sistema español de homologaciones y declaraciones de equivalencia de títulos universitarios extranjeros.

En concreto, 4.455 profesionales italianos recibieron la resolución favorable para su expediente en 2025. La gran mayoría de estas pertenece a médicos. De esta manera, estos facultativos son los únicos profesionales europeos que aparecen en la clasificación de títulos homologados, ya que la gran mayoría de los que eligen nuestro país proceden de América Latina.

Una de las principales causas que está detrás de esta preferencia es que España presenta mejores condiciones laborales que su país de origen.

"Hay menos precariedad laboral en algunas etapas sobre todo en el sistema de formación MIR", señala Juan Pablo Carrasco, representante de la Sección Nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial (OMC).

Así, Carrasco señala que aunque nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) no es perfecto y presenta bastantes carencias, "en España hay un acceso más estructurado a la formación MIR, y el sistema es mucho más atractivo".

A eso se suma que la formación MIR en Italia está más alejada de las estructuras sanitarias.

"El componente laboral del contrato mixto (contrato formativo con la actividad asistencial) que tienen los residentes españoles es una oportunidad para que los derechos laborales sean más sólidos", indica.

En Italia y Francia, por ejemplo, precisa que el derecho a la huelga en la etapa MIR está más restringido. "Pero en general, en la comparación con Europa, España sale mal parada al menos en términos de horas de trabajo, de salarios, de descansos. Salen peor que nosotros países como Malta, Italia. Por eso, son de los pocos que se decantan por nuestro territorio".

Otro de los factores que atrae el talento italiano, según Carrasco, es la cercanía cultural y el idioma que es relativamente similar al de su región de procedencia.

América Latina

Como señala el informe la gran mayoría de los facultativos que eligen nuestro país proceden de América Latina. En concreto, de los 85.564 títulos homologados, 53.742 son de Latinoamérica. Lideran la lista Colombia, Venezuela y Cuba.

La gran mayoría de esas homologaciones son de médicos. En concreto, el 79,7%. El resto de los expedientes están más distribuidos: un 8% pertenece a enfermería, el 3% a psicología, el 2% a fisioterapia o el 1% a dentistas y nutricionistas.

De estas, 19.078 resoluciones son de profesionales españoles. ¿Y por qué deben convalidar el título? Hay varias razones. Una de ellas, es que muchos jóvenes, al no alcanzar la nota de corte en las universidades públicas deciden estudiar fuera la carrera en otros países y volver para ejercer la profesión.

Del total de resoluciones favorables (85.564), 49.906 son homologaciones al uso en las que se equipara un título extranjero al español.

Y las 35.658 restantes son equivalencias que reconocen sólo el nivel académico sin habilitación profesional. Esta permite a los profesionales opositar, acceder a estudios superiores o para acreditar información ante las empresas privadas.