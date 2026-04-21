Las ventas de Bayer España caen un 4% pese al crecimiento de las áreas farmacéutica y de autocuidado

Bayer mantiene su apuesta por España, con inversiones de 125 millones de euros en 2025 y avances en sostenibilidad, destacando la descarbonización del centro de La Felguera en 2026.

El área de Crop Science facturó 227 millones, afectada por el fin del registro del insecticida Movento, aunque hubo crecimiento en semillas de maíz, fungicidas y herbicidas.

El área farmacéutica creció un 2%, impulsada por productos como Eylea, Nubeqa y Kerendia, mientras que el segmento de autocuidado subió un 13%.

Las ventas de Bayer España en 2025 cayeron un 4%, alcanzando los 787 millones de euros, debido principalmente al descenso en el negocio agrícola.

Las ventas de Bayer en España en 2025 han alcanzado los 787 millones de euros, un 4% menos que el año anterior.

Mientras que el área Pharmaceuticals ha crecido un 2% y el de productos de autocuidado lo ha hecho un 13%, la caída del negocio de agricultura ha lastrado las cuentas anuales.

En un comunicado, la compañía señala que el impacto del ajuste de cartera y el fin del registro del insecticida Movento en Europa es el responsable principal de este descenso.

El área Pharmaceuticals ha facturado 418 millones de euros. Bayer ha reforzado su posicionamiento en oftalmología, oncología y enfermedades cardiovasculares y renales, con el crecimiento de productos como Eylea, Nubeqa y Kerendia.

Para 2026, esperan que la expansión de las indicaciones de Nubeqa y el lanzamiento de Beyonttra contribuyan al crecimiento del área.

En Consumer Health (autocuidado), el crecimiento ha sido del 13%, hasta los 142 millones de euros.

Todas las categorías de esta área han visto incrementar sus ingresos, especialmente analgésicos, dermatología y multivitamínicos. También han contribuido el buen desempeño en farmacia y canales digitales.

Crop Science, por el contrario, ha caído en ventas, facturando 227 millones de euros.

El fin del registro del insecticida Movento ha sido el principal responsable, aunque Bayer indica que ha mantenido el crecimiento impulsado por las semillas de maíz, fungicidas y herbicidas.

De ahí que las previsiones para 2026 sean positivas, además, con un arranque del año con condiciones meteorológicas favorables y el avance en las iniciativas de agricultura regenerativa.

La compañía ha reafirmado su compromiso estratégico con España, con una inversión de 125 millones en 2025, de la que el 82% se destina al desarrollo de la I+D.

Los 11 centros de Bayer en España han canalizado 25 millones de euros en 2025 para la actualización y ampliación de las infraestructuras, la digitalización de procesos y la transición hacia modelos productivos y de desarrollo más sostenibles.

Destaca el centro de La Felguera, que en 2026 alcanzará la descarbonización de su actividad, convirtiéndose en el primer centro del sector en España en lograr este hito y reforzando la soberanía industrial estratégica del país.

Jordi Sánchez, consejero delegado de Bayer para España y Portugal, señala que, "en un entorno de mercado exigente, mantenemos nuestra firme apuesta por la inversión en España".

"Nuestros centros avanzan en su posicionamiento global, contribuyendo de manera estratégica al desarrollo de la innovación a través de proyectos clave que transforman la industria y promueven la sostenibilidad y la competitividad en áreas esenciales como la salud o la alimentación".