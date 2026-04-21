Los médicos de seis CCAA convocan sus propias huelgas paralelas al paro nacional

El comité de huelga médica ha retomado el diálogo con el Ministerio de Sanidad, pero mantiene los paros hasta lograr un acuerdo satisfactorio.

Los médicos exigen mejoras laborales y salariales, negociaciones de convenios propios y la inclusión de sus demandas en el nuevo Estatuto Marco.

Las regiones con protestas son Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia y Asturias, cada una con sus propias reivindicaciones.

Médicos de seis comunidades autónomas han convocado huelgas paralelas a la protesta nacional entre el 27 y 30 de abril.

Los médicos siguen en pie con su huelga indefinida mientras siguen negociando con el Ministerio de Sanidad para desescalar el conflicto y lograr que sus demandas se incluyan en el nuevo Estatuto Marco pactado entre el departamento y los sindicatos del Ámbito de Negociación. Así, los paros siguen convocados para la próxima semana del 27 al 30 de abril.

A esto se suma que seis regiones celebrarán sus propias huelgas autonómicas de forma paralela al conflicto estatal contra los gobiernos regionales. Se trata de Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia y Asturias.

El sindicato médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), por su parte, tiene previsto que los paros sean del 27 al 30 de abril, coincidiendo también con los convocados a escala nacional.

Lo mismo ocurre en Galicia: sus movilizaciones coincidirán con la convocatoria a nivel nacional. Los médicos gallegos reclaman a la Consejería de Sanidad la negociación de un convenio colectivo propio y piden a la Xunta una mesa de diálogo.

En Aragón (sus sindicatos CESM y Fasamet), la huelga ya ha comenzado. Se celebra desde el pasado lunes 20 al próximo 24 de abril y después secundarán la estatal. Las organizaciones han calculado un seguimiento del 80% en hospitales y del 50% en Atención Primaria en el primer día.

Los médicos canarios (también CESM) han convocado dos jornadas: una para el 30 de abril y otra el 4 de mayo. En Cataluña, la parada tendrá lugar el próximo lunes 27 de abril. Esta protesta se enmarca dentro del conflicto abierto con el Departamento de Salud catalán.

"Se trata de la décima protesta del colectivo médico catalán desde el inicio de las protestas en octubre, sin que la consejería haya accedido todavía a negociar ninguna de las reivindicaciones", denuncia el sindicato.

Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid . Fernando Sánchez / Europa Press

En el caso de Asturias, el nuevo sindicato de médicos del Sespa (más conocido como Simes) que acaba de constituirse, ha convocado sus paros para la próxima semana del 27 al 30 de abril en desacuerdo con el pacto entre el Gobierno regional y el Simpa que acabó con las movilizaciones en el Principado en el pasado mes de enero.

Cabe destacar que muchas de las demandas de los médicos, relacionadas con la jornada laboral y las retribuciones, involucran a las comunidades autónomas ya que estas tienen las competencias transferidas.

Como ya contó este diario, varios sindicatos están llevando a cabo reuniones con sus respectivas consejerías para intentar lograr avances como consiguió Asturias (con el Simpa) o Galicia (con el caso de Atención Primaria).

Por eso, ante el bloqueo en las negociaciones con los gobiernos regionales han decidido intensificar sus acciones y convocar protestas autonómicas.

Esto es algo que desde el Ministerio de Sanidad llevan meses reclamando. El departamento, de hecho, envió una carta a las regiones para que se involucren y posicionen en el conflicto abierto con los médicos.

"Si están de acuerdo con algunas demandas, como han defendido, pueden implantarlas mañana mismo", añadió Mónica García hace unas semanas en la Comisión de Sanidad.

Negociación actual

El comité de huelga médica (CESM, SMA, SME, Amyts, Metges y O'mega) ha retomado la negociación con el Ministerio de Sanidad después de la ruptura de relaciones el pasado mes de diciembre.

En la actualidad, se encuentran en proceso de diálogo. De momento, los facultativos mantienen los paros (de la próxima semana) hasta lograr un acuerdo que les beneficie.

Hace unos días, los galenos solicitaron tanto al departamento como a las comunidades autónomas celebrar con urgencia una reunión para que las regiones sean conocedoras del estado actual de la negociación "sin distorsiones".