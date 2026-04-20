Vithas compra la clínica Blue Healthcare y amplía su red en el centro de Madrid

El nuevo centro de Vithas, donde se están acabando los trabajos de cartelería para su apertura. Invertia.

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas ha adquirido la clínica Blue Healthcare, ubicada en el centro de Madrid, y la integrará en su red hospitalaria. Tras la compra, Vithas realizará una reforma importante en el centro para ampliar y modernizar su oferta de servicios. El catálogo de especialidades crecerá e incluirá áreas como alergología, cardiología, ginecología, pediatría, urología y servicios avanzados de diagnóstico y tratamiento. La clínica, con 650 metros cuadrados, complementará los servicios de los hospitales universitarios Vithas de La Milagrosa, Aravaca y Arturo Soria.

Los grandes grupos hospitalarios privados continúan expandiendo sus redes asistenciales a golpe de talonario. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Vithas ha adquirido la clínica Blue Healthcare, un centro sanitario que se ubica en el centro de Madrid.

Fuentes cercanas a la operación indican que este centro sanitario comenzará a operar bajo la marca de Vithas entre abril y mayo. La compañía va a ejecutar una reforma de calado en el inmueble para aumentar su oferta actual y actualizarla. El objetivo es que complemente los servicios que se ofrecen en los hospitales universitarios de Vithas de La Milagrosa, Aravaca y Arturo Soria.

La clínica, que está en Alberto Alcocer, dispone de aproximadamente 650 metros cuadrados de superficie, distribuidos en planta baja, primera y sótano.

A día de hoy, el centro cuenta con una cartera de servicios y especialidades que gira en torno a la longevidad y varias fórmulas de diagnóstico.

Sin embargo, Vithas va a ampliar este catálogo. También va a ofrecer las especialidades de alergología, cardiología, dermatología, endocrinología, ginecología, medicina de familia, pediatría, psicología, traumatología y unidad de columna y urología.

A estas especialidades se sumará un servicio de análisis clínicos, así como unidades especializadas en nutrición, tratamiento del dolor, reumatología y otras áreas clave.

Del mismo modo, el centro médico ampliará su equipamiento tecnológico de diagnóstico por imagen, pruebas funcionales, endoscopias, cirugía menor ambulatoria y tratamientos dermoestéticos avanzados.

Por ahora, no se conocen las cifras de la operación. Blue Healthcare, que abrió en 2019, estaba en manos de sus fundadoras, Pilar Muro Navarro y María Cordón Muro, que eran su presidenta y CEO, respectivamente, hasta la adquisición por Vithas.