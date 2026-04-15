Sanidad anuncia que la adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada iniciará el día 23

Habrá una segunda adjudicación extraordinaria para cubrir vacantes, destinada a quienes hayan alcanzado la puntuación mínima y dispongan de número de orden.

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de puntuación y la toma de posesión será entre el 4 y 5 de junio, dependiendo de la comunidad autónoma.

Las solicitudes podrán realizarse tanto de forma electrónica como presencial en el Ministerio de Sanidad en Madrid, recomendándose la vía electrónica.

La adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada comenzará el 23 de abril para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, el 24 para Enfermería y el 4 de mayo para Medicina.

El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles la resolución por la que se convocan los actos de elección y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de la convocatoria 2025/2026, que se iniciarán escalonadamente el 23 de abril, tanto por vía electrónica como presencial en la sede del Ministerio en Madrid.

Concretamente el 23 de abril comenzará la adjudicación para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; el 24 de abril para Enfermería, y el 4 de mayo para Medicina.

Así, para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física los plazos para realizar las solicitudes electrónicas son desde las 10.00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

Para Enfermería, desde las 10.00 horas del 21 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza y para Medicina, desde las 10.00 horas del 28 de abril hasta el día y la hora del turno asignado para la elección de plaza.

Las personas aspirantes podrán realizar la solicitud de adjudicación de plaza tanto por medios electrónicos como mediante comparecencia presencial, personalmente o a través de representante debidamente acreditado.

En el caso de la tramitación electrónica, la solicitud podrá presentarse y modificarse hasta el momento en que se inicie la sesión correspondiente a su número de orden.

Sanidad recomienda que la solicitud se realice por medios electrónicos, incluso en el caso de que posteriormente se comparezca de forma presencial en la sede del Ministerio de Sanidad.

Adjudicación de plazas

Las fechas de adjudicación de plazas son el 23 de abril para Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física; del 24 al 30 de abril para Enfermería y del 4 al 27 de mayo para Medicina.

Posteriormente la toma de posesión de la plaza se realizará entre los días 4 y 5 de junio. En las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5 de junio. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes.

Sanidad recuerda que la adjudicación de plazas se efectuará por riguroso orden de puntuación, y se entenderá que renuncian a su prioridad aquellas personas que no formalicen su solicitud en plazo por ninguna de las vías habilitadas. Una vez adjudicada una plaza, esta tendrá carácter definitivo y no podrá ser modificada ni sustituida por otra.

Todas las personas adjudicatarias de plaza deberán contactar con su comisión de docencia o unidad docente, el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exija al residente.

Segunda adjudicación

Sanidad convocará una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario.

Esta convocatoria se realizará en las semanas posteriores a la fecha de toma de posesión establecida y se formalizará mediante resolución de la Dirección General competente, que será publicada en la página web del Ministerio.

En ella se convocará, por titulaciones, a las personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden, salvo las personas aspirantes que no se hayan incorporado en fecha o hayan realizado una renuncia expresa.

Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación.

La resolución establecerá las instrucciones detalladas del procedimiento, incluyendo la relación completa de plazas disponibles, el sistema de adjudicación extraordinaria y los plazos y condiciones para la toma de posesión, garantizando así un proceso transparente y ordenado orientado a maximizar la cobertura de plazas de formación sanitaria especializada.

Toda la información podrá consultarse de forma actualizada a través de la página web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad.