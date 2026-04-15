La Joint Commission International acredita por segunda vez a Vithas en la modalidad 'Enterprise'

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas ha recibido por segunda vez la acreditación 'Enterprise' de la Joint Commission International (JCI) tras superar 180 criterios de excelencia médica y asistencial. Solo 14 compañías en el mundo cuentan con esta prestigiosa acreditación que evalúa la gobernanza, políticas y procedimientos de toda la organización. La acreditación garantiza la implementación de altos estándares de calidad y seguridad en los 22 hospitales y 40 centros médicos del grupo Vithas. Cuatro hospitales de Vithas ya estaban acreditados por la JCI, requisito imprescindible para optar a la modalidad 'Enterprise'.

La Joint Commission International (JCI) ha acreditado por segunda vez a Vithas como compañía en la modalidad Enterprise tras superar una evaluación de 180 criterios de excelencia médica y asistencial.

Sólo hay 14 compañías en el mundo que tengan esta acreditación tras haberla recibido.

La acreditación empresarial de la JCI analiza que toda la gobernanza, las políticas y los procedimientos de toda la organización están enfocados a procurar los más altos estándares de excelencia clínica y seguridad asistencial, así como su implementación en cada parte de la estructura de la compañía.

Esa evaluación concierne a las decisiones y estrategias corporativas del accionista (que es Goodgrower), de la alta dirección del grupo y de los mandos intermedios de la compañía. Además, se examina que estas estrategias se implementen y ejecuten en todos los centros que integran el grupo, que en el caso de Vithas incluye a sus 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales.

Pedro Rico, director general de Vithas, ha recordado que “el modelo de calidad asistencial y seguridad del paciente JCI forma parte de los pilares fundacionales de Vithas”, por lo que esta segunda acreditación Enterprise “demuestra que seguimos superando ese enorme y complejo desafío que nos impusimos hace casi 14 años”.

“Esto no va solo de una acreditación, va de cómo trabajamos cada día. La clave es la constancia, el esfuerzo y el compromiso de todos cuantos formamos Vithas, porque si algo falla, falla todo, ya que es una de las acreditaciones sanitarias más exigentes del mundo”, explica David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación, quien ha subrayado que “este es por tanto un logro colectivo enfocado a la calidad y la seguridad del paciente”.

Uno de los requisitos para poder optar a la acreditación Enterprise es que alguno de los centros que formen parte de la compañía ya estén acreditados por la JCI. Vithas cuenta con cuatro: el Hospital Vithas Xanit Internacional y el Hospital Vithas Granada, reacreditados recientemente por cuarta y tercera vez consecutiva; el Hospital Vithas Almería y el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.