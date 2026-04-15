Enfermería lanza Nursia Up para que estas profesionales puedan conectar y estar al día de la actualidad de la profesión

La aplicación incorpora sistemas para evitar bulos y desinformación, y está abierta a todo el colectivo enfermero, incluyendo estudiantes, profesores y jubilados.

Nursia Up ofrece información actualizada sobre oposiciones por comunidades, un calendario de eventos profesionales y una biblioteca documental con manuales y guías clínicas.

La plataforma permite el acceso a chats privados, canales temáticos y un muro principal para publicar contenidos, incluidos casos clínicos que otras redes suelen censurar.

El Consejo General de Enfermería lanza Nursia Up, la primera red social exclusiva para enfermeras en España, donde pueden compartir información y comunicarse.

Las enfermeras españolas ya tienen su particular red social: Nursia app. Una plataforma donde las más de 350.000 profesionales, estudiantes, profesores y jubilados podrán compartir información, comunicarse y descubrir contenidos de oposiciones, investigación o actualidad informativa.

La nueva red social ha sido presentada este miércoles por el Consejo General de Enfermería (CGE) y los colegios provinciales. Se trata de la primera app exclusiva de estas características.

Así, la plataforma tiene varios apartados donde las profesionales pueden interactuar a través del muro principal, además de compartir posts con contenido más delicado (de heridas, cirugías) que en otras plataformas se censura.

También, cuenta con chats exclusivos para mantener conversaciones privadas o incluso acceder a canales de diferentes ámbitos.

Hay otro apartado en que se presenta información actualizada de las oposiciones dividida por comunidades autónomas. Esa función también cuenta con datos sobre listados, nombres de sedes, etc. En la presentación también se ha anunciado que dentro de unos meses habrá disponible una función para que las enfermeras puedan recibir alertas de los exámenes que más les interesen.

Calendario

Nursia cuenta con una función conocida como el calendario enfermero donde toda la actualidad informativa de la profesión (citas, congresos) está ordenada y disponible para que el colectivo pueda consultarla. También, las enfermeras podrán participar en becas y premios a través de esta aplicación.

Hay una selección de manuales y guías clínicas para consultar. Se trata de una especie de biblioteca documental que está en constante actualización.



"La red social surge después de más de un año trabajando en esto. Y nace de una necesidad que se detectó ya que no se está llegando por igual a todas las enfermeras de nuestro país y hay generaciones que utilizan los nuevos códigos y las nwl a lo mejor las abre tanto. Por eso, hemos decidido romper la baraja", han señalado desde el CGE.

Por otro lado, según la institución, el equipo de seguridad ha trabajado para evitar que la plataforma vierta bulos y desinformación.

"Tenemos contemplado una especie de control. Por ejemplo,hay limitaciones para de hablar política porque esto es una red profesional como es Linkedin o Infojobs".



Por último, el CGE ha indicado que en esta nueva app tiene cabida todo el colectivo de la profesión desde enfermeras a sociedades científicas como profesores o estudiantes.