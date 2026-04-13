Los MIR alertan de un aumento de suicidios en residentes por problemas de salud mental ligados a la sobrecarga laboral

Los MIR exigen reformas urgentes en sus condiciones laborales, incluyendo limitar las guardias, mejorar el salario base y reforzar el apoyo a la salud mental.

El 94% de los médicos jóvenes presenta síntomas de burnout, un 21% padece depresión y un 3% ha manifestado ideas suicidas, según la OMC.

España incumple la normativa europea, ya que los residentes trabajan una media de 62 horas semanales, superando el máximo legal de 48 horas.

Los MIR alertan de un aumento de suicidios entre residentes debido a la sobrecarga laboral y los problemas de salud mental.

El fallecimiento de un residente en Cataluña el pasado jueves, ha vuelto a poner el foco en los problemas de salud mental de los MIR ligados a factores como la sobrecarga laboral. Se trata del segundo suicidio en lo que llevábamos de 2026 y, ambos, han sucedido en menos de un mes y medio.

La Asociación MIR (AME) alerta a este diario de un aumento "preocupante de casos por el exceso de jornada laboral a la que están expuestos y a ser uno de los países europeos con peor conciliación", denuncian fuentes de la agrupación a este diario.

En concreto, los residentes españoles trabajan 62 horas semanales cuando la normativa europea fija un máximo de 48. Así lo señala un reciente informe de la Asociación Europea de Médicos Jóvenes (más conocida por European Juniors Doctors).

La mayoría supera regularmente estas 48 horas y se producen incumplimientos de descanso tras las guardias. Comúnmente, hacen de media hasta seis guardias al mes, situando a España en el cuarto puesto donde los MIR trabajan más horas que los países de su entorno.

Desde hace un tiempo, tanto la AME como la Organización Médica Colegial (OMC) llevan denunciando las alarmantes cifras de enfermedades mentales entre los facultativos más jóvenes. Así, el 94% presenta síntomas de burnout, el 21% tiene depresión y el 3% ha manifestado ideas suicidas.

Además, el 79,4% sufre agotamiento emocional, el 83,7% despersonalización y el 63,1% baja realización personal. La mitad de los residentes presenta los tres síntomas a la vez.

"Estas cifras sitúan el fenómeno en niveles críticos y muestran que no es un problema aislado, sino un patrón extendido en todo el colectivo", alerta la OMC en el informe Ikerburn 2025, donde se hace un análisis del grado de burnout en médicos jóvenes.

Reforma condiciones laborales

Tras este segundo caso de suicidio, el sindicato médico catalán (Metges) con el apoyo de la AME pedirán a la Consejería de Salud de la Generalitat una reunión para analizar la situación de los médicos en formación.

Este es uno de los temas que también se abordó durante el encuentro que la Asociación MIR mantuvo con Miguel Ángel Máñez, nuevo director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

"Hemos pedido medidas para revertir esta situación, que esperamos que se materialicen próximamente en la reforma de las condiciones de trabajo de los MIR", indican fuentes del colectivo.

Entre esas peticiones está la de impulsar más redes de apoyo a salud mental, limitar las guardias a un máximo de cuatro al mes, un aumento del salario base para no depender económicamente de las guardias o más tiempo para formación.

Este Real Decreto (que data de 2006) ya ha pasado por el periodo de consulta pública previa. Actualmente, el departamento está redactando el borrador final de la norma.

Con todo, los MIR amenazan con ir a la huelga si el nuevo texto no recoge todas sus demandas.