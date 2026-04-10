Vithas patrocina el I Congreso Universitario de Estudiantes de Enfermería en la Universidad San Pablo CEU

Las claves nuevo Generado con IA Vithas es el patrocinador principal del I Congreso Universitario de Estudiantes de Enfermería en la Universidad San Pablo CEU. El congreso, titulado 'Enfermería 5.0: tecnología y corazón', ha sido organizado íntegramente por estudiantes de Enfermería. El evento incluye ponencias, mesas redondas y talleres prácticos sobre temas como oncología, cirugía menor, enfermería militar, comunicación sanitaria y preparación para el EIR. Vithas ofrece orientación laboral a los asistentes e impulsa la formación y empleabilidad de los futuros enfermeros mediante charlas y un estand informativo.

Vithas es el patrocinador principal del I Congreso Universitario de Estudiantes de Enfermería que acogerá la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU desde este viernes hasta el sábado. Este patrocinio está alineado con el compromiso del grupo hospitalario con la generación de oportunidades y la formación de las futuras generaciones de profesionales sanitarios en España.

Bajo el título Enfermería 5.0: tecnología y corazón, el I Congreso Universitario de Estudiantes de Enfermería de la Universidad San Pablo CEU es una iniciativa promovida y desarrollada íntegramente por alumnos que están cursando el grado de Enfermería con el objetivo de generar un punto de encuentro donde confluyan el ámbito académico, el profesional y, sobre todo, el humano.

Esta primera edición del congreso incluye charlas y ponencias, mesas redondas, sesiones paralelas y talleres prácticos que abarcan una perspectiva muy amplia de la enfermería, desde aspectos muy concretos como la oncología, su papel en la cirugía menor, la relevancia de la enfermería militar en un mundo en conflicto, hasta las redes sociales y la comunicación sanitaria o la preparación para el EIR de Enfermería.

Orientación y ayuda

Tras la inauguración institucional del Congreso, en la que participa David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas, la ponencia inaugural es cosa de Sonia Aparicio, coordinadora corporativa de Enfermería de Vithas y directora de Enfermería en el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, con el título Innovar en Enfermería: empezar antes de terminar la carrera.

Vithas también acercará la realidad del mundo laboral a los estudiantes de Enfermería con un estand informativo en las actividades paralelas del Congreso. Un equipo de la Dirección Corporativa de Personas de Vithas, liderado por la responsable de Selección de Profesionales, Carmen Martínez Vivas, informará de la propuesta de valor de la compañía para el colectivo enfermero, fundamentada en empleos de calidad que combinan el ejercicio de la profesión con la investigación, la docencia y la formación continua.

“El futuro de la sanidad depende de que los profesionales de la salud adquieran una sólida formación durante su etapa de estudiantes. Es por esto que en Vithas hemos decidido apoyar como patrocinadores principales al I Congreso Universitario de Estudiantes de Enfermería del CEU, aportando nuestro conocimiento y experiencia para ayudar a los enfermeros del futuro a afrontar con garantías su entrada en el mundo laboral”, ha explicado Baulenas.

“Es un orgullo contar con estudiantes de Enfermería motivados, innovadores e inspiradores capaces de organizar este congreso en el que se abordarán aspectos teóricos y prácticos de su futura profesión, en un momento en que la falta de estos profesionales se está convirtiendo en un problema de Estado. Agradezco el compromiso de los ponentes, que transmitiendo su experiencia y conocimientos harán que los asistentes mejoren sus competencias y habilidades. Quiero destacar el apoyo de los patrocinadores, y muy especialmente a Vithas, que permiten que un sueño de unos estudiantes se convierta en realidad”, afirma Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU.