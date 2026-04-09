Sanitas abrirá tres hospitales y tres residencias de mayores entre este año y 2029 y no descarta más aperturas

Las claves nuevo Generado con IA Sanitas abrirá tres hospitales y tres residencias de mayores en España entre 2024 y 2029, sin descartar más aperturas. Las nuevas instalaciones incluyen hospitales en Barcelona, Palma de Mallorca (con Mapfre) y Madrid, y residencias en Valencia, Córdoba y Sabadell. La compañía ampliará su red con nuevos centros médicos, residencias, clínicas dentales y centros de salud mental, sumando 14 Mindplace para finales de 2026. Sanitas superó los tres millones de clientes y registró un crecimiento del 12% en facturación en 2025, alcanzando los 3.228 millones de euros en España.

Sanitas cerró, de nuevo, con crecimiento 2025. La compañía, que forma parte de Bupa, facturó en España unos 3.228 millones de euros, un 12% anual más. Ello le permitió un beneficio operativo de 220 millones, cifra que supone un incremento del 0,5% debido a las inversiones que ha hecho en nuevos activos, como el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Una ruta, la de las inversiones, que la compañía perteneciente al grupo Bupa va a mantener en los próximos años. Sanitas plantea una importante ampliación de su red asistencial hasta 2029. La compañía, que ha presentado resultados este jueves, abrirá tres nuevos hospitales y tres nuevas residencias de mayores en los próximos años. Y no descarta más aperturas en estos plazos.

Concretamente, Sanitas abrirá un hospital en Barcelona (Hospital Marina) y otro en Palma de Mallorca (Hospital Portixol), ambos en colaboración con Mapfre. Además, construirá un hospital en el barrio de Arganzuela, en Madrid. Todo esto antes de 2030.

En el caso de las residencias de mayores, Sanitas prevé abrir una nueva este mismo 2026 en Valencia. Además, va a "construir o gestionar" (según recoge la compañía en sus resultados) otras en Córdoba y Sabadell antes de 2028.

Estas son las aperturas confirmadas. Según han indicado Carlos Jaureguizar y Pilar Villaescusa, consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica y directora general de Finanzas de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, la compañía ampliará todavía más su red con nuevos centros médicos, residencias y clínicas dentales, pero se trata de operaciones todavía sin cerrar.

Además, Jaureguizar ha indicado que la compañía tampoco descarta salir de compras. "Siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades", ha indicado.

A todo esto hay que sumar otra de las apuestas de la compañía: los Mindplace. Se trata de centros de salud mental que ofrecen servicios de psicología, psiquiatría y logopedia para niños, adolescentes y adultos.

Salud mental

A día de hoy, es una red que cuenta con tres centros: dos en Madrid y otro en Murcia. Pero la idea de Sanitas es que sumen 14 para finales de 2026.

En el campo asegurador, Sanitas ha superado los tres millones de clientes, con un aumento de la facturación del 11,5%, hasta llegar a los 2.312 millones de euros en primas devengadas. La compañía celebra la buena salud del sector asegurador e indica que optará por la "contención" en la subida de las primas del seguro de salud a lo largo de este año.

Por otro, Bupa Europe & LatinAmerica (que es la parte del grupo a la que pertenece, y lidera, Sanitas), ingresó en 2025 unos 7.022 millones de euros, un 14% anual más. Con esta facturación, el beneficio operativo creció un 9%, hasta los 533 millones de euros.