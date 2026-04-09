Madrid pide reescribir el nuevo manual de eutanasia de Sanidad por no contar con psiquiatras y médicos

El Consejo Interterritorial aprueba el Documento de Consenso para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica y la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030.

Matute exige la dimisión de la ministra de Sanidad por la falta de solución a la huelga de médicos y la acusa de traicionar a sus compañeros.

Madrid solicita reescribir el nuevo manual de eutanasia por no haber contado con psiquiatras y médicos especialistas en su elaboración.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha pedido al Ministerio de Sanidad reescribir el nuevo manual de eutanasia porque no se ha contado con psiquiatras y colegios profesionales de médicos y especialistas en cuidados paliativos.

Así lo ha señalado en el Consejo Interterritorial del SNS online de este jueves. En la orden del día de esta cita estaba prevista la aprobación del Manual de Eutanasia 2026, la Estrategia de Cuidados Paliativos o el Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), entre otros.

De esta manera, Matute ha solicitado en el Interterritorial la retirada del punto del orden del día relativo al manual con el objetivo de enriquecer el texto con las aportaciones de sociedades científicas y colegios profesionales.

"Todo ello con el objetivo de alcanzar una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta", ha asegurado en un comunicado.



Este punto se trasladará al próximo Interterritorial tal y como ha sido acordado por unanimidad. Así, el nuevo manual de eutanasia llega en un polémico momento después del caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que murió hace unas semanas.



Por otro lado, la portavoz sanitaria de la región ha pedido la dimisión de la ministra después de no haber logrado aún desconvocar la huelga de médicos.

En declaraciones remitidas a los medios, Matute ha insistido en que poner fin a esta huelga médica es "responsabilidad" de la ministra "y sólo suya", al tiempo que ha acusado a Mónica García de ser "un caballo de Troya que está reventando la sanidad desde dentro del Ministerio" y traicionando a sus compañeros médicos.

La ministra ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las comunidades autónomas que propusieron la mediación después de que los médicos rechazaran a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como ente mediador.

Ante esto se ha manifestado Matute. "Creo que hay una profunda frustración y decepción porque no podamos seguir avanzando" y "creo que está en el espíritu de las comunidades autónomas, no de todas, pero podría decir de la mayoría, que quieren remar a favor de solucionar el conflicto", ha explicado.

Interterritorial

En el Consejo Interterritorial de este jueves, Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el Documento de Consenso para el Abordaje de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

En este documento se priorizará el cribado anual -mediante análisis de sangre y orina- en mayores de 60 años y en pacientes con factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad y patologías cardiovasculares.

También, se ha dado luz verde a la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030. Un plan que, según ha informado el Ministerio de Sanidad, amplía el enfoque y sitúa el sufrimiento del paciente como criterio central de atención, más allá de la fase terminal.