Los sindicatos médicos rechazan la mediación de una asociación de pacientes para poner fin a la huelga

Acusan al Ministerio de Sanidad de rechazar un estatuto propio para los médicos y de utilizar la inclusión de la POP como estrategia para evitar asumir responsabilidades.

Los sindicatos insisten en que los problemas laborales deben resolverse solo entre las partes implicadas, sin la intervención de terceros no neutrales o expertos.

Consideran improcedente que una organización de pacientes actúe como mediadora al tratarse de una parte directamente afectada, lo que cuestiona su neutralidad.

Los sindicatos médicos han rechazado la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en el conflicto con el Ministerio de Sanidad sobre el nuevo Estatuto Marco.

El comité de huelga médica ha rechazado la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) en el conflicto que enfrenta a estos profesionales sanitarios con el Ministerio de Sanidad a cuenta del nuevo Estatuto Marco.

Formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y los sindicatos andaluz (SMA), catalán (MC), madrileño (Amyts), vasco (SME) y gallego (O'Mega), considera que "es improcedente la atribución a una organización de pacientes de una función de mediación/observación en un conflicto en el que dicha organización es parte afectada".

En un comunicado, los médicos en huelga recuerdan que "esta posición no supone en ningún caso un cuestionamiento del papel fundamental que desempeñan las organizaciones de pacientes", cuya participación considera "esencial en los espacios propios de consulta y participación".

Sin embargo, la neutralidad exigible a una figura mediadora "no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición".

En el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas propusieron al ministerio liderado por Mónica García la mediación en la huelga de la POP como "observador institucional independiente".

Los sindicatos consideran que su inclusión "intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar que el ministerio asuma sus responsabilidades frente a los profesionales".

Insisten en que los problemas de trabajo "deben resolverse entre las partes implicadas, e introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo".

Este hecho, además, podría ser visto como una "falta de voluntad real" por parte del ministerio para poner fin a la huelga.

La mediación en un conflicto de estas características, señala el comité, debe partir de una figura "reconocida por las partes y con imparcialidad contrastada en el conflicto", y debe ir acompañada de garantías como la neutralidad efectiva, el reconocimiento por ambas partes y "la capacitación específica en la resolución de conflictos".

Los sindicatos van más allá y consideran que el "rechazo categórico" de Sanidad a crear un estatuto propio para los médicos inutiliza la figura del mediador ya que alejan "cualquier posibilidad de resolución del conflicto".

Ministerio de Sanidad y comité de huelga se reúnen este miércoles de nuevo y los segundos piden, "ante las discrepancias reiteradas en la interpretación y traslado público del contenido de las reuniones", que estas puedan ser grabadas, "con el fin de garantizar la máxima transparencia". Eso sí, retirando primero la participación de la POP.