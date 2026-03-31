El Gobierno da luz verde a la creación del Observatorio para prevenir el suicidio

Participarán varios ministerios y organismos, y se crearán grupos de trabajo con expertos para profundizar en áreas clave relacionadas con la prevención del suicidio.

Entre sus funciones, destaca la mejora de la coordinación, el análisis de información de distintos ámbitos y la evaluación de políticas públicas de prevención.

El Observatorio forma parte del Plan de Acción contra el suicidio 2025-2027, que cuenta con una financiación de 17,83 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado la creación del Observatorio para prevenir el suicidio, órgano interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad.

El Gobierno ha dado luz verde a la creación del Observatorio para prevenir el suicidio. Se trata de un órgano colegiado de carácter interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental. Así, lo ha anunciado Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Con todo, su puesta en marcha se enmarca dentro del Plan de Acción contra el suicidio 2025-2027 que se aprobó en febrero de 2025. Esta estrategia cuenta con una financiación específica de 17,83 millones de euros y un conjunto de actuaciones.

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con un total de 3.953 fallecimientos (2.902 hombres y 1.051 mujeres). De hecho, como ha señalado Saiz, en 2025 el suicidio superó "cifras escalofriantes" con 11 fallecimientos diarios.

El Gobierno señala que es un fenómeno complejo y multicausal que requiere intervenciones sostenidas y coordinadas desde múltiples ámbitos.

En este contexto, el Observatorio nace con el objetivo de mejorar la información disponible, favorecer el análisis conjunto y facilitar la toma de decisiones en políticas públicas.

Funciones

Entre sus principales funciones está la de reforzar la coordinación e interlocución entre los distintos ministerios y organismos implicados, además de centralizar y analizar información procedente de ámbitos como el sanitario, educativo, social, judicial, penitenciario, laboral o digital.

Por otro lado, elaborará informes y estudios que permitan mejorar el conocimiento sobre el suicidio e impulsará la evaluación continua de las políticas públicas en materia de prevención.

También, promoverá la investigación y avanzará en un sistema de vigilancia epidemiológica que incorpore indicadores homogéneos, así como la sensibilización, la reducción del estigma y el fortalecimiento del bienestar emocional. Y, por último, apoyará el desarrollo y seguimiento del plan.

El Observatorio contará con la participación de distintos ministerios. Entre ellos Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Educación, Formación Profesional y Deportes, Trabajo y Economía Social, Vivienda y Agenda Urbana, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Igualdad, Transformación Digital y Función Pública, Juventud e Infancia, además del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Salud Carlos III, el de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el de las Mujeres y el de Ciberseguridad de España y Renfe.

Asimismo, se podrán constituir grupos de trabajo específicos con la participación de personas expertas para profundizar en áreas clave.

La creación de este órgano se suma al despliegue progresivo del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, actualmente en fase de implementación.

El plan contempla, entre otras medidas, la adaptación y refuerzo de los servicios de urgencias en salud mental, con la incorporación de planes de seguridad individualizados. Asimismo, se están impulsando los planes autonómicos de prevención, favoreciendo su desarrollo y alineación en todo el territorio.