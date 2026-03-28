La Plataforma de Pacientes (POP) se postula para mediar entre Gobierno y médicos: "Tenemos buena relación"

Las negociaciones entre el ministerio y los médicos siguen sin acuerdo definitivo y los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para finales de abril.

El Ministerio de Sanidad ha acordado con las CCAA elevar la petición de un ente mediador, aunque hay diferencias de opinión entre las distintas organizaciones de pacientes sobre su idoneidad.

Varias comunidades autónomas propusieron que las organizaciones de pacientes, como la POP, actúen de intermediarios por su independencia y compromiso con el interés general.

La Plataforma de Pacientes (POP) se ha ofrecido como mediadora entre el Gobierno y los médicos para intentar poner fin a la huelga.

Hace una semana, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha proponían al Ministerio de Sanidad buscar un ente independiente para mediar entre el departamento y los médicos con el objetivo de poner fin a la huelga.

Estas tres regiones señalaron que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), que agrupa a 47 federaciones y asociaciones de pacientes, podría ser una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general. De hecho, la misma se ha postulado para ello.

Aunque en un principio el ministerio se negó, alegando que ya existía un órgano que cumplía esas funciones (el Foro de la Profesión Médica), este pasado viernes ha llegado a un acuerdo con las comunidades para elevar dicha petición.

Durante el Consejo Interterritorial, varias autonomías propusieron que ese ente mediador fuera alguna organización de pacientes ya que "son los principales afectados por este conflicto", señaló la ministra en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Entre los nombres puestos sobre la mesa está la POP, que fue la propuesta que, en un principio, se hizo a la ministra. Así, la organización está dispuesta a actuar como intermediario entre ambas partes.

"Nosotros fuimos los que nos postulamos en su momento. Creemos que podemos aportar transparencia a la negociación. Además, tenemos buena relación tanto con el Ministerio como con los médicos", señala Carina Escobar, presidenta del órgano, a este diario.

"Estamos dispuestos a escuchar a todas las partes. Nos preocupamos por los médicos porque son una pieza fundamental del sistema. Ahora mismo, lo más importante es poner fin a la huelga y, para ello, hay que llegar a un consenso que beneficie al sistema, los pacientes y las condiciones laborales de los facultativos", indica.

De esta manera, precisa que la ciudadanía, y especialmente los pacientes, tienen derecho a saber qué se está discutiendo, qué margen de acuerdo existe y qué pasos se van a dar para evitar que esta situación siga deteriorando la atención.

Escobar precisa a este periódico que, aunque todavía no han recibido un comunicado formal por parte del ministerio, creen que podrían llegar en breve.

Por su parte, el Foro Español de Pacientes (FEP), en la que se integran varias organizaciones de pacientes y familiares ajenas a la POP, considera que una organización de esta envergadura no debe meterse en asuntos laborales.

"Nosotros no tenemos que estar de mediadores de nada porque no tenemos competencias laborales y no podemos trabajar en esta cuestión. No sé qué intereses políticos hay detrás de esta asociación para meterse en este conflicto", señalan desde la institución.

Negociación

Todo esto ocurre después de que en la reunión celebrada el pasado jueves entre el departamento y los médicos no se haya logrado poner punto y final a la huelga de forma definitiva.

La ministra, en una postura más optimista, señaló que durante la cita se llegaron a puntos de encuentro y acuerdos.

Manifestaciones con motivo de la huelga nacional indefinida en Barcelona. Alberto Paredes / Europa Press

"Nosotros ya hemos cumplido con la parte del diálogo y esperamos, según nos dijeron los sindicatos, que desconvoquen los paros después de Semana Santa", indicó.

No obstante, el comité de huelga (CESM, Amyts, Metges, SME, SMA y O'mega) insiste en que la reunión sólo sirvió para desbloquear la negociación y que las posturas "todavía siguen muy alejadas".

Los sindicatos denuncian que no entienden las insinuaciones de la ministra sobre el final de la huelga "a tenor de lo ocurrido en esta primera cita".

"Esto nos lleva lleva a pensar que se trata de una nueva estrategia para confundir a la opinión pública y deslegitimar al interlocutor sindical, atribuyéndole incluso una desunión que no existe", indicaron en un comunicado el pasado viernes.

El colectivo recuerda que, mientras el departamento mantenga la tramitación del Estatuto Marco sin atender sus demandas, seguirá adelante con los paros convocados. Así, los facultativos ya tienen en mente su próxima semana prevista del 27 al 30 de abril.