La presidenta de los estudiantes de medicina (CEEM) dimite a 24 horas de la reunión con el Ministerio de Sanidad

El comité de huelga asegura que las principales reivindicaciones no han sido atendidas y mantienen los paros hasta lograr avances concretos.

Serrano señala que su renuncia se debe a motivos personales y académicos, aunque en un informe interno critica la falta de defensa del bien de la profesión en las negociaciones.

La dimisión se produce en medio de un conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos, quienes mantienen la convocatoria de huelga nacional.

Teresa Serrano, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha dimitido a 24 horas de una reunión clave con el Ministerio de Sanidad.

Teresa Serrano, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes (CEEM), ha dimitido 24 horas antes de la reunión que se va a celebrar entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica (FPME), según ha confirmado este diario.

Todo esto surge en medio de un conflicto abierto entre el departamento y los sindicatos médicos. Hace unas semanas, el Ministerio llegó a un acuerdo con el Foro para incluir en el Estatuto Marco ya pactado una serie de medidas para favorecer al colectivo con el objetivo de desconvocar la huelga nacional indefinida.

No obstante, según el departamento, los sindicatos médicos decidieron romper el pacto y continuar con los paros.

Por su parte, el comité de huelga, señala que en ningún momento se formalizó dicho acuerdo y que la propuesta de Sanidad "es pobre y ridícula" y no responde a las principales demandas del colectivo.

En su caso, la líder estudiantil afirma que el motivo de su renuncia es ajeno al enfrentamiento por el Estatuto Marco y que tiene más que ver con sus estudios. Quiere centrarse en su carrera debido a que lleva dos años en la Junta y le está siendo difícil compaginarlo.

No obstante, en un informe interno dirigido a la propia CEEM que ha adelantado El País y Redacción Médica, Serrano explica que en la negociación con el Foro no se ha velado "en ningún momento" por el bien de la profesión.

Cabe recordar que Serrano, que llevaba en el cargo desde octubre de 2025, ha estado presente en todas las reuniones del Foro. Al igual que el resto de representantes de la profesión médica como la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades o la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los miembros convocantes de la huelga.

En ese informe, que presentó antes de su renuncia, Serrano revela que ha visto admitir en privado al presidente de CESM que saben que "muchas de las reivindicaciones de las que hablan en público son imposibles".

También, indica que les ha oído hablar en persona que "el acuerdo les gusta pero no saben cómo venderlo y por tanto, no lo aceptan".

Aunque las negociaciones todavía están abiertas, uno de los representantes del Foro ha señalado a este diario que están dispuestos a dialogar lo que haga falta para llegar a un acuerdo. "Pero no se va a aceptar cualquier cosa que no se adapte a sus reivindicaciones".

"Estamos de acuerdo con la creación de una norma propia para el colectivo. Y aunque Sanidad diga que es imposible, hemos visto que muchas cosas en política se acaban haciendo realidad. Nada es imposible".

Estado actual

Por el momento, las relaciones entre Sanidad y los sindicatos médicos están prácticamente rotas a la espera de que se celebre una próxima reunión del Foro este próximo jueves 26.

Sin embargo, a la vista de las últimas declaraciones de ambas partes, no parece que vaya a haber ningún indicio de acuerdo.

El comité de huelga, conformado por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM); el sindicato catalán (Metges); madrileño (Amyts); andaluz (SMA); vasco (SME) y gallego (O'mega), continúa manteniendo que los paros siguen en pie hasta que el departamento atienda sus principales reivindicaciones.