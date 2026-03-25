El encaje de bolillos de Sanidad: afirma ceder a todo menos a impulsar una clasificación y norma propia para los médicos

Sanidad mantiene que la jubilación anticipada está regulada para todos los estatutarios, pero que la Seguridad Social no permite coeficientes reductores por jornada para aumentar la pensión.

La reforma flexibiliza la jornada laboral, permite la negociación autonómica de turnos y guardias, e introduce un periodo para evaluar una posible reducción de jornada máxima.

El Ministerio argumenta que ya existe un capítulo específico en el Estatuto Marco y que una clasificación exclusiva para médicos sería ilegal.

Sanidad ha accedido a la mayoría de las demandas de los médicos pero rechaza crear una norma y clasificación profesional específica para ellos.

Sanidad está inmersa en todo un encaje de bolillos para alcanzar un acuerdo con los médicos y desconvocar la huelga nacional indefinida. El departamento ha contestado punto por punto a la propuesta remitida por el comité este pasado martes.

Así, el departamento ha aclarado que la mayoría de las demandas del colectivo ya se acordaron tanto con las organizaciones sindicales médicas en diciembre como en el Foro de la Profesión Médica (FPME) hace unas semanas.

No obstante, no cede ni a la creación de una norma y clasificación específica ni a aplicar coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada.

Tras confirmar su asistencia a la próxima reunión de este jueves, el colectivo ha vuelto a remarcar sus principales demandas. Entre ellas está la creación de una norma propia; impulsar una mesa de negociación específica; una clasificación profesional que refleje "la singularidad del colectivo"; una jornada laboral máxima de 35 horas y acceder a la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores.

En un documento al que ha tenido acceso este diario, Sanidad justifica que la elaboración de una norma propia para el colectivo no tiene sentido porque desde hace un año ya cuentan con un capítulo específico en el propio Estatuto Marco. Este contempla sus condiciones particulares.

Por otro lado, el equipo de Mónica García defiende que ya se ha puesto en marcha el procedimiento para constituir mesas de negociación específicas en cada servicio de salud autonómico.

Todo esto no impide que cada región establezca sus propias unidades de negociación.

Clasificación profesional

En cuanto a la clasificación profesional exclusiva para los médicos, el Ministerio se mantiene tajante: no se puede crear un grupo sólo para los facultativos porque "es ilegal".

Con todo, cabe destacar que la nueva norma contempla una reclasificación de acuerdo al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces). De esta manera, en vez de ordenar los grupos como A1, A2, B, C1 y C2, se distribuyen por números: Grupo 8, Grupo 7, Grupo 6, Grupo 5 y Grupo 4.

Actualmente, un médico está en el mismo grupo que un economista, un biólogo o un abogado de la Administración. Por eso, el Estatuto Marco pretende ascender al grupo de larga especialidad, pero se niega a hacerlo para los galenos que no cuentan con una Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Aquí es donde radica el conflicto con los sindicatos. Ellos quieren un grupo profesional alto para todos los médicos, tengan o no el título de especialista (el MIR).

En relación a la regulación de la jornada, el departamento señala que el acuerdo de marzo flexibiliza la gestión de esta al permitir que cada comunidad autónoma negocie sus propios modelos de trabajo a turnos o guardias (con un tope máximo de 17 horas). Asegura que estas medidas cumplen con las peticiones del comité.

Se considera de "forma taxativa" que cualquier ampliación de dicha duración máxima requerirá el consentimiento previo del profesional, la valoración favorable del servicio de prevención de riesgos laborales y se realizará en los términos acordados en la negociación de la mesa sectorial.

La reforma "refuerza" la retribución de la guardia (sumando un plus por penosidad al tiempo trabajado).

También, introduce criterios de conciliación y establece un periodo de tres años (desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto Marco) para evaluar una posible reducción de la jornada máxima en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), otorgando mientras tanto autonomía a las regiones para aplicar reduciones.

La cartera de Mónica García, por último, sostiene que la jubilación anticipada está contemplada para todo el personal estatutario, tal y como recoge el borrador del Estatuto Marco pactado entre Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.

Sin embargo, señala que la normativa de la Seguridad Social no permite establecer coeficientes reductores por la duración de la jornada. Por tanto, si los médicos optan por adelantar su jubilación se reduciría la cuantía de la pensión.

Mientras tanto, los médicos defienden que no van a ceder en ninguna de sus demandas. No obstante, acudirán a la reunión de este jueves con Sanidad "en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real".