Los médicos en huelga se reúnen con Sanidad este jueves por "buena fe" pero sin visos de llegar a un acuerdo

Los sindicatos mantienen seis demandas clave, entre ellas un estatuto profesional específico, jornada máxima de 35 horas, y retribución al 150% por guardias voluntarias.

El Foro de la Profesión Médica participará como mediador tanto en la reunión del jueves como en una segunda cita prevista para el lunes 30 de marzo.

El documento presentado por Sanidad no incluye novedades respecto al borrador anterior, lo que genera descontento entre los sindicatos médicos.

Representantes de Sanidad y sindicatos médicos se reunirán el jueves 26 de marzo para negociar el fin de la huelga, aunque no se esperan avances significativos.

Representantes del Ministerio de Sanidad y de los sindicatos médicos se reunirán este jueves 26 de marzo a las 16 horas para negociar el fin de la huelga, aunque la posibilidad de acuerdo sigue lejos.

Así lo ha anunciado el Comité de Huelga tras aceptar la oferta de reunión por parte del departamento que dirige Mónica García.

Sanidad habría mandado un documento de tres páginas con una propuesta de acuerdo para llevar a dicha reunión, pero los sindicatos lamentan que el texto "no incorpora ningún contenido nuevo respecto al borrador del 11 de diciembre de 2025".

"En consecuencia, no se aprecia avance alguno en la negociación tras los meses transcurridos desde diciembre, y resulta especialmente preocupante que, tras este periodo, se convoque al Comité de Huelga con un documento que reproduce medidas ya contenidas en el borrador que motivó la convocatoria de huelga", apuntan los sindicatos en un comunicado.

A la reunión del próximo jueves también se ha invitado, como figura mediadora, al Foro de la Profesión Médica, conformado por representantes colegiales y sindicales, así como de las sociedades científicas, los decanos de las facultades de Medicina y los estudiantes.

Habrá una segunda reunión el próximo lunes 30 de marzo, en la que también participará el Foro.

Pese a que el documento de Sanidad no incluye ninguna novedad, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y los sindicatos andaluz (SMA), catalán (MC), madrileño (AMYTS), vasco (SME) y gallego (O’MEGA), acudirá a la reunión de este jueves "en un ejercicio de responsabilidad y buena fe negociadora, y con la voluntad expresa de alcanzar un acuerdo real".

No obstante, advierte que la negociación debe producirse en torno a las seis demandas fundamentales ya planteadas, "ya que no resulta coherente negociar sobre contenidos que ya han sido rechazados y que son, precisamente, el origen del conflicto actual".

La primera de las demandas es la de elaborar un estatuto normativo específico de la profesión médica "que regule las condiciones particulares del ejercicio de nuestra profesión".

Asimismo, reclaman una "mesa de negociación específica de nuestro colectivo", con un procedimiento para determinar "la representatividad electoral de los sindicatos presentes en esta mesa".

También demandan una clasificación del personal estatutario que refleje "la singularidad de nuestro colectivo en materia de cualificación, funciones, responsabilidad y liderazgo".

Además de estas demandas, los sindicatos médicos exigen una jornada laboral máxima obligatoria de 35 horas semanales, las guardias voluntarias con una retribución del 150% de la jornada ordinaria y la inclusión de coeficientes reductores de la edad de jubilación "basados en la duración de la jornada laboral efectiva".

A estas demandas se les añaden otras de menor calado como la regulación de los excesos de jornada y las guardias de presencia física y localizados, garantías en materia de descansos y conciliación y garantías de igualdad efectiva entre hombres y mujeres "en materia de maternidad, embarazo, parto y lactancia".