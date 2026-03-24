Ceuta, cuya sanidad depende del Estado, es el territorio en el que más ciudadanos tienen seguro privado

La falta de especialistas y el envejecimiento del personal obligan a derivar pacientes a la península y dificulta la cobertura sanitaria, especialmente en áreas como oncología, cardiología y UCI pediátrica.

Ambas ciudades autónomas están entre las regiones peor valoradas por sus servicios sanitarios y encabezan la percepción de peores medios respecto al resto de España.

El 37,7% de los ceutíes y el 24,5% de los melillenses han contratado una póliza médica en el último año, según el Barómetro Sanitario 2025.

Ceuta lidera el porcentaje de ciudadanos con seguro de salud privado en España, seguido por Melilla, debido a la saturación y déficit de profesionales en la sanidad pública.

Incremento de las listas de espera, déficit de plantillas y externalización de servicios. Desde hace unos años, los sistemas sanitarios públicos de Ceuta y Melilla están saturados por una escasez de profesionales que se ha agravado con el paso del tiempo.

Estos territorios, cuya sanidad depende del Estado, se han convertido en las regiones con mayor número de ciudadanos que cuentan con un seguro de salud privado.

En concreto, Ceuta encabeza la lista en prevalencia de seguros médicos. Y lo mismo ocurre con Melilla, que también se encuentra en una posición destacada ocupando el quinto puesto.

Así lo señala el Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El 37,7% de los ceutíes manifiesta que ha contratado una póliza médica en el último año. Le siguen Islas Baleares (28%), Cataluña (26,7%), Madrid (26,6%) y Melilla (24,5%). En el lado opuesto del podio están La Rioja (10,9%), Murcia (12,3%) y Navarra (13%).

Ambas ciudades autónomas están entre las regiones que reciben peor calificación en la percepción de su sistema sanitario. Están a la cola en los servicios de Atención Hospitalaria y en urgencias, con notas que no llegan ni al 5.

De hecho, Melilla (67,7%) y Ceuta (47,8%) lideran el ranking de territorios donde sus ciudadanos consideran que tienen peores medios sanitarios que en el resto de España.

Difícil cobertura

La población percibe cada vez más dificultades para acceder a la sanidad pública, sobre todo por las demoras y las elevadas listas de espera, en especial en Atención Primaria y en las consultas con especialistas.

En concreto, en Ceuta y Melilla, los ciudadanos tienen que esperar una media de 86 y 89 días, respectivamente, para poder tener una consulta con su especialista.

Justo Sancho-Miñano, ginecólogo del Hospital Universitario de Melilla, detalla a este diario la precaria situación que está atravesando la región.

"En este territorio, al igual que en Ceuta, no resulta atractivo trabajar en la sanidad pública, ni desde el punto de vista económico ni laboral. Cada vez hay un mayor déficit de profesionales especializados. En nuestro hospital solo contamos con dos cardiólogos y un endocrino para más de 85.000 habitantes, y dermatólogo, a veces tenemos, y otras no", denuncia.

Todo esto está provocando que se tengan que derivar pacientes a la península. "No tenemos UCI pediátrica por lo que los partos prematuros tienen que evacuarlos de urgencia a Málaga. Lo mismo ocurre con cardiología, no hay unidad hemodinámica con lo cual las coronariografías, por ejemplo, tras los infartos y otras patologías cardíacas, también hay que trasladarlas a otros hospitales".

A ello se suma que más de la mitad de la plantilla está envejecida, lo que está provocando un aumento de jubilaciones y, por consiguiente, que muchas vacantes importantes se queden sin tasa de reposición "como en la unidad de oncología".

Desde hace años, el Colegio de Médicos de la región denuncia que el 43 % de los especialistas que ejercen en el hospital tienen más de 55 años, y que, de ellos, el 60 % se sitúa entre los 55 y los 64 años.

Así, Sancho-Miñano denuncia que desde que el Gobierno declaró en 2023 a Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura sanitaria han pasado ya tres años y no se ha aplicado ninguna medida para solucionarlo.

"La situación va a peor. Por ejemplo, en mi equipo, que es ginecología, sólo hay seis personas en edad de hacer guardias (menores de 55 años). Hay muchas que no las hacen porque ya no están obligadas por lo que hay más sobrecarga con eso", precisa.

A su juicio, sin un paquete potente de incentivos tanto económicos como profesionales será imposible atraer y retener talento. Por ejemplo, se deben impulsar mejoras en la retribución de las guardias, remuneraciones equivalentes a otras zonas o bonificaciones por trabajar en zonas de difícil cobertura.