PP, Vox, PNV, ERC y Junts exigen a García que negocie ya el final de la huelga médica

Sanidad insiste en que el diálogo debe darse en el marco del Foro, mientras que los sindicatos piden una interlocución directa y denuncian servicios mínimos "abusivos".

El seguimiento de la huelga alcanza el 80% en hospitales y el 50% en Atención Primaria, con miles de consultas e intervenciones aplazadas.

Los médicos mantienen la huelga indefinida en protesta por el nuevo Estatuto Marco y exigen una negociación estatal propia, al margen del Foro de la Profesión Médica.

PP, Vox, PNV, ERC y Junts reclaman al Ministerio de Sanidad que negocie directamente con los sindicatos convocantes para poner fin a la huelga médica.

El Partido Popular (PP), Vox, Esquerra Republicana (ERC), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts han reclamado al Ministerio de Sanidad que se reúna con todos los sindicatos convocantes de la huelga debido a que los últimos movimientos con el Foro de la Profesión Médica (FPME) no han tenido el efecto deseado: desconvocar los paros.

Mientras tanto, los facultativos han cerrado su segunda semana de huelga indefinida en contra del nuevo Estatuto Marco sin ninguna respuesta de departamento. Y pretenden seguir hacia delante con los paros hasta que el Ministerio les tienda la mano y "escuche sus peticiones".

Según ha podido saber este periódico, los grupos parlamentarios (PP, Vox, PNV, ERC y Junts) están de acuerdo con que los facultativos logren un ámbito de negociación propio a nivel estatal. Así, "se espera que estos impulsen las enmiendas correspondientes cuando el texto llegue a las Cortes", señalan fuentes cercanas al comité de huelga.

Además, en la Comisión de Sanidad del pasado miércoles, los grupos evidenciaron sus posturas instando a Mónica García a que buscara una solución al conflicto.

Sin embargo, incide en que sólo está dispuesta a negociar con el colectivo a través de la mediación del Foro. Así, ha hecho hincapié en que en este están representadas todas las organizaciones médicas y que es ahí donde se debe lograr un acuerdo.

Cabe destacar que el Foro está conformado por los principales representantes de la profesión: la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades o la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), uno de los miembros convocantes de la huelga.

"Este órgano, que se ofreció para ejercer este papel, ha venido desarrollando funciones de mediación, alcanzándose un acuerdo con sus integrantes, que son quienes mejor conocen la realidad y las necesidades de la profesión médica", indica Sanidad.

Manifestación en Sevilla, del pasado miércoles 18, en rechazo del Estatuto Marco pactado por Sanidad y los sindicatos. Eduardo Briones / Europa Press

Además, García defiende que el preacuerdo pactado con el Foro es totalmente válido porque tiene plena capacidad de negociación.

Pero, los médicos insisten: en ese órgano no están representadas todos los convocantes de los paros y que el pacto no está formalizado. La única forma de llegar a un acuerdo es que el Ministerio les ofrezca una reunión que esperan que "llegue en los próximos días".

Tender puentes

Como ha manifestado en numerosas ocasiones, el Ministerio está abierto al diálogo y a tender puentes a los médicos si aceptan que las reuniones se celebren en el marco del Foro.

El departamento, además, no descarta que todas las organizaciones que conforman el comité estén invitadas a la reunión, según ha podido saber este periódico.

Por otro lado, García ha recalcado en numerosas ocasiones que muchas de las demandas del colectivo (reducción de la jornada laboral, descansos, retribución de las guardias) son responsabilidad de las comunidades autónomas porque las competencias sanitarias están transferidas.

Así, invita a las regiones a incorporar dichas reivindicaciones en sus respectivos territorios como ya ha hecho Asturias. "Pueden negociar directamente con ellos y mejorar las condiciones de sus profesionales sanitarios", indicó en la pasada Comisión de Sanidad.

Huelgas

Los médicos coinciden en que ambas partes se tienen que implicar (Sanidad y comunidades autónomas). No obstante, inciden en que el Gobierno debe darles una respuesta a muchas de sus peticiones, por ejemplo, en el tema de la reclasificación profesional o en el acceso a la jubilación anticipada.

"El departamento es el que regula las leyes básicas como el Estatuto Marco y es la máxima autoridad que tiene la responsabilidad de acabar con el bloqueo".

Con todo, si García no les da una respuesta, los paros continuarán. Este pasado viernes, los facultativos han cerrado su segunda semana de huelga indefinida.