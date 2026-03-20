Valdeluz aterriza en Tres Cantos: abre una residencia de mayores junto al nuevo Hospital Universitario de HM

La residencia cuenta con un equipo multidisciplinar y se beneficia de la proximidad al Hospital HM Tres Cantos para una atención sanitaria ágil y coordinada.

Ofrece instalaciones como gimnasio, sala multisensorial, cafetería, peluquería y jardín, además de tecnología avanzada para rehabilitación y terapias cognitivas.

El centro dispone de 148 plazas en 130 habitaciones, sobre una parcela de 4.351 m² y 8.803 m² edificados, con unidades de convivencia para crear entornos más hogareños.

Valdeluz ha inaugurado una nueva residencia de mayores en Tres Cantos junto al hospital universitario HM, sumando su quinto centro en la Comunidad de Madrid.

Tres Cantos gana músculo sanitario. Valdeluz, grupo especializado en la gestión de residencias, ha inaugurado un nuevo centro para mayores integrado junto al recién estrenado hospital universitario de HM.

La reciente apertura supone un paso más en la evolución de los centros residenciales en la Comunidad de Madrid, ya que se trata del quinto centro que gestiona en la región.

Por su parte, la residencia cuenta con una capacidad total de 148 plazas, distribuidas en 130 habitaciones, sobre una parcela de 4.351 metros cuadrados y con 8.803 metros edificados.

Entre las instalaciones destacan un gimnasio interior y exterior, sala polivalente y sala de estimulación multisensorial, así como cafetería, capilla, peluquería, enfermería y despacho médico, además de terrazas y jardín.

El centro se organiza en unidades de convivencia, que cuentan con salones y cocinas propias, con el objetivo de favorecer entornos más hogareños.

Sala multisensorial de la nueva residencia de Valdeluz. Fotografía cedida a E.E

Estas permiten adaptar los cuidados al momento vital y clínico de cada persona. Los espacios se dividen en unidades para la Rehabilitación Traumatológica y postoperatorios, incluyendo un programa específico de rehabilitación, Alzheimer y otras demencias, Demencias avanzadas y alta dependencia, Continuidad asistencial, Mayores activos y Cuidados paliativos y final de vida.

El equipamiento habitual se ve reforzado por nuevas tecnologías como la luz roja y el sistema Indiba. Estas tecnologías favorecen la regeneración celular.

Además, cuenta con una mesa interactiva para la realización de terapias de rehabilitación y mantenimiento físico y cognitivo y actividades lúdicas.

"Todo el diseño arquitectónico responde a criterios de accesibilidad, confort y funcionalidad, con espacios pensados para favorecer la convivencia, la autonomía y la calidad de vida", asegura el grupo a este diario.

HM Tres Cantos

Su proximidad inmediata al Hospital HM Tres Cantos permite una mayor agilidad en la atención de urgencias médicas, facilita el acceso a consultas con especialistas y garantiza una continuidad asistencial.

Además, Valdeluz dispone de un sistema de consulta con especialistas de HM Hospitales que están a disposición de sus equipos médicos, lo que refuerza la coordinación sanitaria y la calidad de la atención prestada.

Equipo Multidisciplinar

La plantilla de profesionales de la residencia cuenta con un equipo multidisciplinar conformado por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales.

Junto a ellos, el equipo de gerocultores desempeña un papel fundamental en el cuidado y la atención diaria y directa de los residentes.

Habitaciones de la nueva residencia de Tres Cantos. Fotografía cedida a E.E

Para el grupo, la apertura de este centro se basa en tres pilares. Por un lado, en construir entornos seguros que cuentan con un equipo que trabaja en la prevención de riesgos; en interpretar señales de malestar y actuar con terapias no farmacológicas (como la sala de estimulación multisensorial) y desplegar planes individualizados de apoyo y seguimiento.

Valdeluz Tres Cantos es la quinta residencia que gestiona el grupo en la Comunidad de Madrid (Rivas, Arroyomolinos, Las Mercedes-San Blas y Leganés). A ella se suma el complejo que controla en Guadalajara (Valdeluz Ferial).