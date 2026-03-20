La percepción de los españoles sobre el sistema sanitario empeora un 28% con respecto al año previo a la pandemia

Solo el 11% consigue cita con el médico de familia en 24 horas; el tiempo medio de espera es de 9,15 días y la valoración de la atención hospitalaria y urgencias también ha disminuido respecto a 2019.

Las comunidades mejor valoradas son Cantabria, La Rioja, País Vasco y Murcia, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Melilla registran las peores opiniones.

El 20,2% de los españoles cree que el sistema sanitario funciona mal y necesita cambios profundos, el peor dato en diez años.

La valoración positiva del sistema sanitario público español ha caído un 28% desde el año previo a la pandemia, situándose en el 51,6%.

Sólo el 51,6% de los españoles valora positivamente el funcionamiento del sistema sanitario público. Esto supone un 28,2% menos con respecto al año previo a la pandemia. En 2019, el 72,1% de la población consideraba que la sanidad funcionaba bastante bien aunque necesitaba algunos cambios y en 2024, un 54,2%.

Así, la opinión de la población refleja una tendencia sostenida de deterioro del sistema nacional. Esta es una de las conclusiones que se extrae del Barómetro Sanitario 2025 elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con una muestra de 7.197 entrevistas.

Otro de los resultados que resalta el estudio es que la percepción de que “funciona mal el sistema y necesita cambios profundos” alcanza el 20,2%, el peor dato de los últimos diez años.

En un sistema donde las competencias están transferidas, el informe evidencia diferencias territoriales en la percepción del funcionamiento del sistema sanitario.

Cantabria (66,4%), La Rioja (64,1%), País Vasco (61%) y Murcia (61,8%) están entre las mejor valoradas en funcionamiento y satisfacción del sistema.

En el lado opuesto del podio están Andalucía (38,8%), Castilla-La Mancha (44,1%) y Melilla (41%).

Respecto a la Atención Primaria, el servicio más utilizado por la población, el 80,4% de los usuarios califica la atención recibida como muy buena, siete puntos menos que en 2019, cuando el dato era del 87,2%.

Valoración del sistema sanitario a nivel nacional. Barómetro Sanitario 2025

La confianza en médicos y enfermería sigue alta con notas por encima de 7,5–8 en ingreso hospitalario. De hecho, son quienes están entre los mejor puntuados del Barómetro.

En cuanto a los tiempos de espera para obtener una cita con el médico de Atención Primaria , únicamente un 11% de las personas que acudieron a su médico de Familia en el último año fueron atendidas el mismo día o al día siguiente de solicitar cita.

Valoración del Sistema Nacional de Salud (SNS) por comunidades autónomas Barómetro Sanitario 2025

Sin embargo, el resto manifestó haber tenido que esperar más debido a la falta de disponibilidad en fechas anteriores. En estos casos, el tiempo medio de espera fue de 9,15 días.

La mayoría de pacientes afirma poder participar en decisiones y hacer preguntas, pero el tiempo dedicado sigue siendo el punto débil, especialmente en salud mental (un 67,7% cree que se le dedicó suficiente tiempo).

Hospitalaria

En atención hospitalaria, la valoración positiva alcanza el 79,2% (80,2% en 2024). Esta también ha bajado con respecto a 2019 cuando el dato era del 84,4%.

Por su parte, los servicios de urgencias reciben una valoración favorable por parte del 72,4% de sus usuarios, dos puntos porcentuales menos que en 2024. Lo mismo ocurre con la asistencia hospitalaria, en 2019 la percepción era del 79%.